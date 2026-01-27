Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 27 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
27 de Enero del 2026
Pequeñas Cartas Indiscretas
Pequeñas Cartas Indiscretas
R1h 40minDrama,Historia,Comedia,Crimen,Misterio & Suspense2024
Director: Thea Sharrock
Reparto: Olivia Colman,Jessie Buckley,Anjana Vasan,Timothy Spall,Gemma Jones,Malachi Kirby,Alisha Weir,Joanna Scanlan,Eileen Atkins,Lolly Adefope,Hugh Skinner,Paul Chahidi,Jonny Sweet,Tim Key,Jason Watkins
Valoración:
IMBD 7
Rotten Tomatoes 80
Sinopsis

Años 20. En la ciudad costera de Littlehampton, la devota Edith Swan (Olivia Colman) y otros habitantes de la localidad empiezan a recibir escandalosas cartas escritas con un lenguaje tan excéntrico como obsceno. Rápidamente las sospechas recaen sobre Rose Gooding (Jessie Buckley), una vecina impetuosa que ve cómo su libertad y la custodia de su hija peligran debido a estas acusaciones. Mientras las cartas siguen asolando la población, la agente de policía Gladys Moss (Anjana Vasan) pondrá su ingenio a trabajar para resolver el misterio y atrapar al verdadero culpable de todo este embrollo.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mike Epps: Delusional
Mike Epps: Delusional
59minDocumental,Comedia2026
Director: Royale Watkins
Reparto: Mike Epps
Sinopsis

Con su humor único y sin filtro, Epps comparte historias de todo tipo, desde desengaños amorosos hasta cómo, con un poco de delirio y mucho esfuerzo, se convirtió en una estrella.

¿Dónde verla?
Netflix
33 Fotos del Gueto
33 Fotos del Gueto
1h 15minDocumental,Historia,Guerra2026
Director: Jan Czarlewski
Sinopsis

Este documental presenta una serie de fotos tomadas en secreto durante el Levantamiento del Gueto de Varsovia de 1943 y las extraordinarias y conmovedoras historias detrás de uno de los momentos más sombríos de la Segunda Guerra Mundial.

¿Dónde verla?
HBO Max
¡Has llegado al final de la lista!
