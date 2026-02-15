2 de Mayo vs Sporting Cristal EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores?

En busca de asegurar un torneo internacional. Sporting Cristal viajará a Paraguay para enfrentar a 2 de Mayo por el encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El cuadro Celeste hará su debut en el torneo continental. Llega con tres partidos oficiales encima, sumando una victoria, un empate y una derrota. El Gallo, en tanto, no sabe lo que es ganar en la Liga de Paraguay (tres derrotas y dos empate), pero eliminó a Alianza Lima en la fase 1 con una victoria y un empate.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo 2 de Mayo vs Sporting Cristal se disputará el martes 17 de febrero en el Estadio Río Parapiti, de la ciudad de ciudad de Pedro Juan Caballero, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: ¿cómo llegan a la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



2 de Mayo llega al partido luego de perder 3-0 ante Sportivo Ameliano. Sporting Cristal, en tanto, llega al partido tras vencer 2-0 a Juan Pablo II.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre 2 de Mayo y Sporting Crsital se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

A qué hora juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles



2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.