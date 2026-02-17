Últimas Noticias
'Las Cazadoras K-Pop' en Lima: precios de entradas y fechas en el Teatro Peruano Japonés

Más que un show musical, la propuesta celebra la cultura del K-pop.
Más que un show musical, la propuesta celebra la cultura del K-pop. | Fuente: Live Experience
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

Con un despliegue de vestuarios, personajes y coreografías que capturan la esencia del K-pop, el show promete hacer vibrar a los asistentes. Este espectáculo es auspiciado por Studio21.

El fenómeno que nació en streaming y conquistó escenarios internacionales vuelve a Lima. Las cazadoras K-Pop, el musical, inspirado en la exitosa película Las guerreras K-Pop de Netflix, hará una parada especial en la ciudad como parte de su gira mundial 2026 por Latinoamérica y Centroamérica.

La puesta en escena llegará al Teatro Peruano Japonés con seis únicas funciones que prometen una experiencia vibrante para los fans del K-pop. El espectáculo incluye voces en vivo, banda en directo, coreografías impactantes, acrobacias, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología.

Durante su gira mundial, Las Cazadoras K-Pop agotó entradas en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay, donde logró sold out en tiempo récord. Ahora, el público limeño tendrá la oportunidad de revivir los temas que marcaron tendencia y corear los éxitos en inglés y español que dieron origen a este fenómeno.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Teleticket.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Teleticket.Fuente: Live Experience

Precios de entradas para Las Cazadoras K-Pop

Las entradas se encuentran disponibles en Teletickey y esos son los precios:

Venta final

  • Zona Golden: S/ 104
  • Zona Soda Pop: S/ 92
  • Zona K-Pop: S/ 81
  • Zona Cazadoras Central: S/ 74
  • Zona Cazadoras Lateral: S/ 66
  • General: S/ 35

Claro Club 2x1 y Regular

  • Zona Golden: S/ 145
  • Zona Soda Pop: S/ 128
  • Zona K-Pop: S/ 112
  • Zona Cazadoras Central: S/ 102
  • Zona Cazadoras Lateral: S/ 86
  • General: S/ 48

CONADIS: S/ 104

¿Cuándo y dónde se presentará Las Cazadoras K-Pop en Lima?

El espectáculo se presentará en el Teatro Peruano Japonés en el siguiente horario:

  • Viernes 20: 7 p.m.
  • Sábado 21: 3, 5:30 y 7:30 p.m.
  • Domingo 22: 3 y 5:30 p.m.
Las Cazadoras K-Pop

RPP TV

En Vivo

