'Las Cazadoras K-Pop' en Lima: precios de entradas y fechas en el Teatro Peruano Japonés

El fenómeno que nació en streaming y conquistó escenarios internacionales vuelve a Lima. Las cazadoras K-Pop, el musical, inspirado en la exitosa película Las guerreras K-Pop de Netflix, hará una parada especial en la ciudad como parte de su gira mundial 2026 por Latinoamérica y Centroamérica.

La puesta en escena llegará al Teatro Peruano Japonés con seis únicas funciones que prometen una experiencia vibrante para los fans del K-pop. El espectáculo incluye voces en vivo, banda en directo, coreografías impactantes, acrobacias, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología.

Durante su gira mundial, Las Cazadoras K-Pop agotó entradas en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay, donde logró sold out en tiempo récord. Ahora, el público limeño tendrá la oportunidad de revivir los temas que marcaron tendencia y corear los éxitos en inglés y español que dieron origen a este fenómeno.

Las entradas ya están disponibles a través de la web de Teleticket.Fuente: Live Experience

Precios de entradas para Las Cazadoras K-Pop

Las entradas se encuentran disponibles en Teletickey y esos son los precios:

Venta final

Zona Golden: S/ 104

Zona Soda Pop: S/ 92

Zona K-Pop: S/ 81

Zona Cazadoras Central: S/ 74

Zona Cazadoras Lateral: S/ 66

General: S/ 35

Claro Club 2x1 y Regular

Zona Golden: S/ 145

Zona Soda Pop: S/ 128

Zona K-Pop: S/ 112

Zona Cazadoras Central: S/ 102

Zona Cazadoras Lateral: S/ 86

General: S/ 48

CONADIS: S/ 104

¿Cuándo y dónde se presentará Las Cazadoras K-Pop en Lima?

El espectáculo se presentará en el Teatro Peruano Japonés en el siguiente horario:

Viernes 20: 7 p.m.

7 p.m. Sábado 21: 3, 5:30 y 7:30 p.m.

3, 5:30 y 7:30 p.m. Domingo 22: 3 y 5:30 p.m.

