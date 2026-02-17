'Las Cazadoras K-Pop' en Lima: precios de entradas y fechas en el Teatro Peruano Japonés

El fenómeno que nació en streaming y conquistó escenarios internacionales vuelve a Lima. Las cazadoras K-Pop, el musical, inspirado en la exitosa película Las guerreras K-Pop de Netflix, hará una parada especial en la ciudad como parte de su gira mundial 2026 por Latinoamérica y Centroamérica.
La puesta en escena llegará al Teatro Peruano Japonés con seis únicas funciones que prometen una experiencia vibrante para los fans del K-pop. El espectáculo incluye voces en vivo, banda en directo, coreografías impactantes, acrobacias, saltos mortales y efectos especiales de última tecnología.
Durante su gira mundial, Las Cazadoras K-Pop agotó entradas en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Honduras, Chile y Paraguay, donde logró sold out en tiempo récord. Ahora, el público limeño tendrá la oportunidad de revivir los temas que marcaron tendencia y corear los éxitos en inglés y español que dieron origen a este fenómeno.
Precios de entradas para Las Cazadoras K-Pop
Las entradas se encuentran disponibles en Teletickey y esos son los precios:
Venta final
- Zona Golden: S/ 104
- Zona Soda Pop: S/ 92
- Zona K-Pop: S/ 81
- Zona Cazadoras Central: S/ 74
- Zona Cazadoras Lateral: S/ 66
- General: S/ 35
Claro Club 2x1 y Regular
- Zona Golden: S/ 145
- Zona Soda Pop: S/ 128
- Zona K-Pop: S/ 112
- Zona Cazadoras Central: S/ 102
- Zona Cazadoras Lateral: S/ 86
- General: S/ 48
CONADIS: S/ 104
¿Cuándo y dónde se presentará Las Cazadoras K-Pop en Lima?
El espectáculo se presentará en el Teatro Peruano Japonés en el siguiente horario:
- Viernes 20: 7 p.m.
- Sábado 21: 3, 5:30 y 7:30 p.m.
- Domingo 22: 3 y 5:30 p.m.