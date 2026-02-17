Últimas Noticias
Joven es acusado de terrorismo tras planear ataque en concierto de Taylor Swift en Viena

Fiscalía de Austria acusó de terrorismo a joven que habría intentado atacar concierto de Taylor Swift el 2024.
| Fuente: Instagram (taylorswift)
por Harold Quispe

La Fiscalía de Austria también señaló que el acusado hizo "varios intentos" de comprar armas ilegales para un ataque dentro de uno los conciertos de Taylor Swift en agosto de 2024.

El caso de los tres implicados en ataques terroristas en los conciertos de Taylor Swift en Viena ya tiene a su primer acusado. El Ministerio Público de Austria presentó cargos de terrorismo contra un joven austriaco de 21 años que buscaba atacar uno de los shows de la cantante estadounidense programados en dicho país entre el 8 y 10 de agosto de 2024.

Fue la Fiscalía austriaca quien emitió un comunicado, difundido por Reuters y CNN, afirmando haber formalizado el último lunes la acusación contra el primer implicado, cuyo nombre no se dio a conocer, y quien habría “declarado su lealtad” al Estado Islámico compartiendo material de propaganda y videos por medio de mensajerías.

Del mismo modo, las autoridades de Viena señalan que el hombre, quien es un ciudadano austriaco con raíces familiares en Macedonia del Norte, también es acusado de “haber obtenido instrucciones en internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona”.

“La Fiscalía también dijo que el acusado hizo 'varios intentos' de comprar armas ilegalmente fuera del país y de llevarlas a Austria", se lee.

Del mismo modo, según informó Reuters, el joven austriaco "planeaba un asalto letal entre los 20 mil seguidores de Taylor Swift que se reunían frente al estadio Ernst Happel de Viena".

En ese sentido, la Fiscalía Pública de Viena confirmó a The Associated Press que el acusado está "bajo custodia".

"Medios austríacos identificaron al sospechoso como Beran A. y señalaron que permanece bajo arresto desde agosto de 2024. El proceso judicial se desarrolla en Wiener Neustadt, un pueblo al norte de Viena", precisó CNN.

Tres conciertos de Taylor Swift programados en agosto de 2024 en Viena fueron cancelados.
| Fuente: Instagram (taylorswift)

Tres sospechosos fueron arrestados por plan terrorista en concierto de Taylor Swift

En agosto de 2024, la Policía de Viena arrestó a un hombre que se reivindicó como miembro del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que fue señalado como sospechoso de atentar un concierto de Taylor Swift en Viena.

Anteriormente, otros dos jóvenes, de 19 y 17 años, fueron detenidos al ser acusados de querer acabar con "un gran número de personas" durante uno de los tres conciertos de Swift que debían tener lugar en Austria entre el 8 y 10 de agosto de 2024.

El primero, un austríaco originario de Macedonia del Norte, quien "confesó por completo y dijo que tenía la intención de cometer un atentado con explosivos y armas blancas", afirmó Omar Haijawi Pirchner, director de los servicios de inteligencia (DSN).

El segundo, otro sospechoso austríaco de origen turco-croata, "empleado desde hace unos días por una empresa subcontratada que debía prestar servicios en el estadio", añadió el responsable.

Según informó CBS News, los tres implicados fueron detenidos y acusados de generar "un complot" en el show de Taylor Swift. Entre ellos, un austriaco "quien fue condenado en 2025 en un tribunal alemán por preparar un acto grave de violencia y apoyar un acto terrorista de violencia en el extranjero". 

Por su parte, el Tribunal de Berlín le habría impuesto al ciudadano sirio Mohammad A. una sentencia suspendida de 18 meses.

Acusado habría hecho
| Fuente: Instagram (taylorswift)

Presentaciones de Taylor Swift en Viena fueron canceladas

Las autoridades austriacas decidieron cancelar las tres representaciones de Taylor Swift programadas en Viena el 8, 9 y 10 de agosto de 2024 como parte de su Eras Tour, cuya etapa europea comenzó en mayo de ese año en París.

Los shows de la intérprete de Cruel Summer y Love Story fueron cancelados debido a una amenaza de un atentado terrorista.

Por su parte, el canciller austriaco Karl Nehammer señaló que se evitó un "baño de sangre".

Austria fue informada del plan de atentado "hace aproximadamente entre diez y quince días" por dos países que compartieron su información con los servicios de inteligencia de su ejército.

Cabe resaltar que en Austria se esperaban que estos conciertos de Swift tengan a más de 170 mil espectadores y un impacto económico estimado en unos 100 millones de euros (109 millones de dólares), según cifras proporcionadas por APA.

Por otro lado, Estados Unidos proporcionó información que influyó en la decisión de cancelar los conciertos de Taylor Swift.

"Estados Unidos mantiene un enfoque constante en nuestra misión antiterrorista. Trabajamos estrechamente con socios de todo el mundo para monitorear e interrumpir las amenazas. Como parte de esa labor, Estados Unidos compartió información con socios austriacos para permitir la interrupción de una amenaza a los conciertos de Taylor Swift en Viena", declaró el entonces portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

taylor swift terrorismo Viena

