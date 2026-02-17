Joven es acusado de terrorismo tras planear ataque en concierto de Taylor Swift en Viena

El caso de los tres implicados en ataques terroristas en los conciertos de Taylor Swift en Viena ya tiene a su primer acusado. El Ministerio Público de Austria presentó cargos de terrorismo contra un joven austriaco de 21 años que buscaba atacar uno de los shows de la cantante estadounidense programados en dicho país entre el 8 y 10 de agosto de 2024.

Fue la Fiscalía austriaca quien emitió un comunicado, difundido por Reuters y CNN, afirmando haber formalizado el último lunes la acusación contra el primer implicado, cuyo nombre no se dio a conocer, y quien habría “declarado su lealtad” al Estado Islámico compartiendo material de propaganda y videos por medio de mensajerías.

Del mismo modo, las autoridades de Viena señalan que el hombre, quien es un ciudadano austriaco con raíces familiares en Macedonia del Norte, también es acusado de “haber obtenido instrucciones en internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona”.

“La Fiscalía también dijo que el acusado hizo 'varios intentos' de comprar armas ilegalmente fuera del país y de llevarlas a Austria", se lee.

Del mismo modo, según informó Reuters, el joven austriaco "planeaba un asalto letal entre los 20 mil seguidores de Taylor Swift que se reunían frente al estadio Ernst Happel de Viena".

En ese sentido, la Fiscalía Pública de Viena confirmó a The Associated Press que el acusado está "bajo custodia".

"Medios austríacos identificaron al sospechoso como Beran A. y señalaron que permanece bajo arresto desde agosto de 2024. El proceso judicial se desarrolla en Wiener Neustadt, un pueblo al norte de Viena", precisó CNN.