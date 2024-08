Directora del Festival de Lima tras abucheos a la ministra de Cultura en la inauguración: "Hay una fuerte sensación de no ser escuchados"

La directora del evento lamentó el incidente en una entrevista con RPP, pero reconoció que el sector tiene "una fuerte sensación de no ser escuchado".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Festival de Cine de Lima 2024 comenzó el jueves con un evento que no pasó desapercibido. La inauguración, que reunió a directores, actores y críticos de cine, estuvo marcada por el descontento hacia el discurso de Leslie Urteaga, ministra de Cultura. El público respondió con abucheos y pifias debido al proyecto de ley aprobado en el Congreso, sobre los incentivos para la actividad cinematográfica.



El Proyecto de Ley N° 07697, actualmente en observación por el Ejecutivo, establece que "no pueden beneficiarse de los estímulos económicos aquellas obras destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral, o en beneficio directo de una organización política; ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional, o vulneren la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano".

Vanessa Vizcarra, directora del Festival de Cine de Lima, habla en RPP. | Fuente: RPP

¿Qué dijo la directora del Festival de Cine de Lima?

Vanessa Vizcarra, directora del festival, comentó en Ampliación de Noticias de RPP que el incidente ocurrido durante la inauguración del evento el jueves en el Gran Teatro Nacional refleja "una sensación muy fuerte de no estar siendo escuchados" por parte del sector cinematográfico. "Se manifestó un sentir común que se remonta no solo a meses, sino a años, respecto a lo que viene ocurriendo con la ley", explicó.



Vizcarra señaló que "el ministerio de Cultura, en su momento, ha querido bloquear el avance de esta ley y ha puesto sus palabras al respecto, pero creo que el sector tiene una sensación muy fuerte de no estar siendo escuchado, de no haber encontrado un lugar para su voz, que finalmente es la voz de quienes son afectados en esta situación, se exprese".



La directora del festival explicó que se puso en "evidencia" la falta de un punto de vista técnico y "de lo que significa ser cine en nuestro país". Sin embargo, lamentó que Leslie Urteaga haya tenido que pasar por este "momento difícil". "Creemos que ella manejó la situación con dignidad, pero también creemos que es importante reconocer que esto es un llamado potente al diálogo y a escuchar la voz de quienes, día a día, hacen el buen cine que se está produciendo actualmente", concluyó.

¿Qué novedades trae el Festival de Lima 2024?

Lima se sumerge en la magia del cine latinoamericano, o mejor dicho, en el verdadero ritual del cine. El Festival de Cine de Lima celebra hasta el 17 de agosto su edición 28 con una impresionante selección de títulos peruanos que han brillado recientemente en festivales como Cannes, Berlín y Sundance, junto con producciones independientes de la región y películas aclamadas por la crítica internacional.



Entre las novedades de esta edición, el festival ha incluido una nueva sección en la competencia oficial dedicada exclusivamente al cine peruano. Ocho producciones nacionales estarán en la contienda por el Spondylus. Vizcarra mencionó que el auge en la producción peruana ha llevado a que esta competencia adquiera su estatus oficial. En total postularon 55 títulos nacionales.



Además, en la Competencia Latinoamericana de Ficción se presentarán tres producciones peruanas que han cosechado premios en festivales importantes: Kinra de Marco Panatonic, ganadora en Mar del Plata 2023; Reinas de Klaudia Reynicke; y Raíz de Franco García Becerra, ambas destacadas en la última Berlinale. Por su parte, la Competencia Documental, que contará con diez títulos, también tiene representación peruana con El archivo bastardo de Marianela Vega Oroza.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis