Ministra de Cultura: Proyecto de ley de cine fue observado porque "no mejora las condiciones" para la industria

Ante las críticas del sector cinematográfico por el proyecto de ley de cine actualmente en observación por el Ejecutivo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, respondió que: "La desinformación, a veces, va ganando un poco al ímpetu del negacionismo, de las protestas y del descontento". Además, reiteró que el ministerio decidió observar el proyecto porque considera que "no mejora las condiciones para el desarrollo del cine".



Durante la inauguración del Festival de Cine de Lima 2024, la ministra vivió un momento tenso cuando el público en el Gran Teatro Nacional reaccionó a su discurso con abucheos y pifias. Al día siguiente, Vanessa Vizcarra, directora del festival, señaló en Ampliación de Noticias de RPP que lo ocurrido refleja "una sensación muy fuerte de no estar siendo escuchados" por parte del sector cinematográfico.



El Proyecto de Ley N° 07697, en observación por el Ejecutivo, establece que "no pueden beneficiarse de los estímulos económicos aquellas obras destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral, o en beneficio directo de una organización política; ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional, o vulneren la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano".

¿Qué dijo la ministra de Cultura sobre el proyecto de ley de cine?

"El ministerio de Cultura y el Gobierno observamos el proyecto de ley presentado (...) Entiendo que habrá una reflexión por parte de los congresistas y de las comisiones que consideren la evaluación de estas observaciones", señaló Leslie Urteaga, ministra de Cultura, en Ampliación de Noticias de RPP.



Según la ministra, las observaciones se centran en evitar la limitación del presupuesto destinado a los estímulos económicos para proyectos cinematográficos: "Necesitamos más bien difundir y promover en todas las etapa de elaboración de los proyectos". Aunque mencionó que el ministerio maneja un presupuesto equivalente a 6 mil UIT, afirmó que "deberían implementarse mejoras".



Otra observación realizada por el ministerio, según explicó Urteaga, es la necesidad de crear un organismo adscrito que fomente la grabación de producciones extranjeras en Perú. Asimismo, indicó que se está considerando la opinión de la ciudadanía en general con una encuesta para conocer qué películas peruanas espera ver en el cine.



Finalmente, afirmó: "Hemos dejado claro en el informe que se respeta la libertad artística como lo dice la Constitución". "Hay, de alguna manera, falta de información. nosotros hemos tenido siempre las puertas abiertas para hablar con los gremios, el Legislativo y los sectores que han hecho observaciones", añadió.

¿Qué dijo la ministra de Cultura sobre el cine regional?

"El cine también es parte de nuestras tradiciones, costumbres, territorios, comunidades y pueblos. El cine regional, en especial, ha generado gran expectativa y esperanza, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos tenido grandes logros con el cine del sur, amazónico, indígena y en lenguas originarias. Se nos están abriendo nuevas oportunidades relacionadas con el cine regional y por eso es necesario mejorar las condiciones", explicó Urteaga.



"Si bien el Estado peruano ofrece estímulos económicos, estos no cubren la totalidad de los proyectos. Se brindan algunos incentivos, pero nuestros productores y toda la cadena cinematográfica siguen buscando financiamiento. La idea no es cortar las alas al cine regional, sino mejorar las condiciones para que continúe manteniendo sus logros y siga creciendo".

¿Qué dijo la ministra de Cultura sobre la crítica del sector?

"Hay personas dentro del sector cinematográfico que quizás no están bien informadas o no están contentas con alguna parte de la gestión", afirmó Leslie Urteaga. Según la ministra de Cultura, desde que asumió el cargo, se ha reunido más de 30 veces con asociaciones, gremios y personas vinculadas al cine. "Siempre hemos rechazado y condenado la violencia, y nuestras puertas han estado abiertas para el diálogo", añadió.



"El Ministerio de Cultura y el Gobierno han observado la ley de cine. Más allá de las opiniones sobre el Gobierno, la ley ha sido observada, tratamos de mejorar las condiciones y las expectativas que tiene el ciudadano en relación a estos estímulos", explicó. También señaló que hay personas que no estaban al tanto de la observación de la ley. "La desinformación, a veces, va ganando un poco al ímpetu del negacionismo, de las protestas y del descontento", concluyó.

