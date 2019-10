"Joker" inicia su segunda semana en cartelera con casi un millón de espectadores peruanos | Fuente: Warner Bros.

Favorita por algunos fanáticos a los Oscar 2020, "Joker" llegó a los cines peruanos el pasado jueves 3 de octubre. ¿A cuántos peruanos llevó al cine la cinta protagonizada por Joaquin Phoenix? A una semana de estrenada, la cinta llevó a más de 960 mil espectadores. El dato fue revelado por el periodista especializado Maykoll Calderón, quien además informó que esta película tuvo un "tremendo arranque de segunda semana" llevando a más de 85 mil espectadores.

"Joker" cuenta la historia del ascenso del maníaco enemigo de Batman, entregando un oscuro e inquietante retrato del descenso de un aspirante a comediante hacia la locura. En su estreno en el Perú, convocó a más de 120.000 mil asistentes a los cines.



La producción de Warner Bros. sobrevivió la intensa controversia por sus temas violentos al recaudar unos US$ 93,5 millones en la taquilla de los cines norteamericanos este fin de semana. Así estableciendo un récord para un lanzamiento de octubre, informó la firma especializada Exhibitor Relations.

¿SE VIENE LA SECUELA?

La aclamada interpretación de Joaquin Phoenix como el Guasón ha logrado llevar a los espectadores a preguntarse si habrá una cinta que continúe la historia de Arthur Fleck como el icónico villano de DC Comics. ¿Será posible que tengamos una secuela de la cinta dirigida por Todd Phillps? El protagonista y el director de la cinta respondieron esta interrogante.

Como se sabe, Joaquín Phoenix ya ha rechazado algunos papeles que requerían de una continuación del personaje que interpretaría. Hace años rechazó interpretar a Doctor Strange en el UCM porque no estaba conforme con las condiciones del contrato que lo llevarían a ser parte del proyecto durante varias filmaciones. Sin embargo, parece que ahora ha cambiado de opinión y estaría dispuesto a volver a encarnar a Arthur Fleck, "su personaje soñado", según sus propias palabras.

En una entrevista con el programa "Popcorn with Peter Travers", Phoenix no descartó volver a interpretar a Joker. "No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con 'Joker' que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película", dijo.