Al Pacino confiesa que necesitó terapia durante 25 años a raíz de la fama por "El Padrino"

Al Pacino admite que no supo lidiar con la fama que le dio la saga de "El padrino". | Fuente: Europa Press

Un joven Al Pacino encarnó en 1972 a Michael Corleone, el protagonista de "El padrino" y de las dos continuaciones de la mítica trilogía de Francis Ford Coppola. Un papel por el que aún sigue siendo recordado; pero que, a pesar de las alegrías que reportó al actor, también le dio una fama con la que no supo lidiar. "Fui a terapia cinco veces a la semana durante 25 años", confesó.

Así lo explicó el intérprete en un podcast de Hollywood Reporter, en el que señaló que la fama fue algo con lo que tuvo que aprender a manejar: "Es algo grande a lo que acostumbrarse. Recuerdo cuando Lee Strasberg me decía: 'cariño, simplemente tienes que ajustarte'. Y lo haces así, pero no es tan simple", recalcó, a sus 79 años, uno de los rostros de "The Irishman".

"Sufrí bastante en aquella época, y fui a terapia cinco días a la semana durante 25 años", recordó Al Pacino a propósito del éxito de la trilogía de "El padrino", cuyas dos primeras partes se estrenaron en 1972 y 1974. En la década del 70', el intérprete también recibió gran atención gracias a sus participaciones en "Serpico" y "Tarde de perros".

Aunque en esos años, gracias a su trabajo, consiguió cuatro nominaciones al Oscar, tres al BAFTA (de los que ganó uno) y cinco a los Globos de Oro (ganó uno); en los siguientes años decidió tomarse su trabajo con más calma.

Al Pacino está nominado en la temporada de premios por la cinta "The Irishman". | Fuente: Netflix

Así vemos que en la década de 1980 apareció solo en cinco películas: "Cruising", "Author! Author!", "Caracortada", "Revolution" y "Prohibida obsesión". Una decisión motivada por su búsqueda de tranquilidad. "Intenté distanciarme de ese camino y todo eso, y fue bueno para mí, lo disfruté. Pero, como suele pasar, el dinero se acaba", agregó el ganador del Oscar.

¿OSCAR A LA VISTA?

Después de una exitosa carrera donde ha destacado en películas sobre la mafia ─empezando por "El padrino", "Caracortada" y "Carlito’s Way"─ Pacino acaba de tener su primera colaboración con el director Martin Scorsese al interpretar a Jimmy Hoffa en "The Irishman".

La cinta, que se encuentra disponible en Netflix, está nominada a cinco Globos de Oro y ha sido considerada la mejor película del 2019 para la National Board of Review y el Círculo de Críticos de Nueva York.

"Es extraordinario, casi como un sueño", comentó Al Pacino sobre la respuesta que ha recibido "The Irishman". Nuevamente, los premios podrían llegarle pues ha recibido candidaturas a los Globos de Oro, Critics' Choice Awards, SAG Awards y se espera que sea nominado al Oscar 2020. (Europa Press)