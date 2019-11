Netflix renueva su catálogo con una variedad de series, películas y animes para todos los gustos. Para los nostálgicos, trae de vuelta "Rebelde Way". También hay estrenos como "The Witcher" y nuevas temporadas de "You" así como a despedida de "Fuller House". También trae la cinta de Ted Bundy, Spider Man y la animación japonesa "Your Name".