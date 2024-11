Alec Baldwin habla sobre el estreno de 'Rust', película por el que fue acusado de homicidio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alec Baldwin rompe su silencio y habla por primera vez sobre el estreno de Rust, película del género wéstern por el que fue acusado de homicidio involuntario luego de que disparara de manera accidental un arma resultando con la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en octubre de 2021.

Fue en una reciente entrevista con Variety, durante el festival de cine de Turín, que Baldwin, quien es protagonista y productor de Rust, se sinceró sobre el filme que produjo cargos en su contra por homicidio involuntario y que fue desestimado por la jueza Mary Marlowe Sommer tras considerar que la Fiscalía ocultó evidencias en favor del actor.

Al respecto, Alec Baldwin, de 66 años, contó que tuvo que viajar a Montana a terminar con las grabaciones de la película a pesar de las advertencias de su equipo médico, pero que lo hizo para ayudar a Matthew Hutchins, productor ejecutivo de la película y esposo de la fallecida Halyna.

“Renuncié a todos mis honorarios y a mis gastos finales. Le di todo a su marido. Él es el dueño de la película y el único propietario, aunque puedo estar equivocado. Todo se hizo con eso en mente”, declaró el actor ganador del Emmy al citado medio.

Alec Baldwin disparó accidentalmente contra Halyna Hutchins durante el rodaje de Rust. | Fuente: @rust

Alec Baldwin admite que no vio Rust: “Espero que se venda”

Ante la consulta de si vio Rust, Alec Baldwin puntualizó que “no vio el corte final” de la película y que solo le enviaron un borrador. “No he visto la película, pero espero que salga a los cines. Qué recupere el dinero para sus inversores. Espero que la película se venda y que Matthew Hutchins reciba su dinero”, mencionó.

En ese sentido, negó que él esté “sacando provecho” con el estreno de Rust luego de ser liberado de los cargos por homicidio en su contra en julio. “Eso es absolutamente erróneo (…) Desde el principio dijimos: ‘¡No queremos nada! ‘Pueden quedarse con todo’ y lo dimos todo”, manifestó

Seguidamente, recalcó que no piensa ver la película. “Ahora mismo no pienso ver la película. Es, obviamente, lo más difícil que he vivido en mi vida. Más allá de las víctimas, lo que más me duele es lo que le pasó a mi esposa (Hilaria). Ella quedó muy traumatizada por esto. Hubo mucho dolor”, acotó el también comediante.

A pesar de lo sucedido, Alec Baldwin afirmó “estar feliz de que la película se haya completado”. “Fue una película mejor en mucho sentido, pero por ahora, quiero que todo lo relacionado con Rust desaparezca de mi parabrisas para poder ser un padre para mis hijos”, añadió.

Alec Baldwin afirmó que su esposa Hilaria Baldwin quedó "traumatizada" por lo sucedido. | Fuente: AFP

Halyna Hutchins fue homenajeada en el estreno de la película Rust

Rust tuvo su lanzamiento mundial en el festival EnergaCamerimage en Toruń, Polonia, el último miércoles 20 de noviembre, dedicando un emotivo homenaje a la fallecida Halyna Hutchins en los créditos finales.

Asimismo, los encargados del festival polaco pidieron hace un minuto de silencio en memoria de Halyna Hutchins, directora de fotografía de Rust.

Por su parte, Rachel Mason, cineasta y amiga de Hutchins, quien se encuentra haciendo un documental sobre la finalización del rodaje de Rust, dio un emotivo discurso resaltando a la producción de la película que quiso concluir el rodaje en honor a la fallecida fotógrafa.

"Durante los últimos tres años he estado viviendo en el cerebro de Halyna durante los 12 días que estuvo en el set de Rust para entender: ¿Qué vio en esta película? ¿Le encantó esta película? ¿Qué estaba haciendo allí?", sostuvo.

La película Rust se estrenó el último miércoles en el festival EnergaCamerimage en Toruń, Polonia.Fuente: @rust

