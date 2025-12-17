'Avatar: Fuego y cenizas' llega a los cines con la calificación más baja de la saga hasta el momento

Aunque las primeras reacciones la calificaron como "un espectáculo cinematográfico definitivo", el consenso de la crítica indica que Avatar: Fuego y cenizas no logra superar a sus antecesoras. La película se estrena en Perú este 18 de diciembre.

Tras tres años de espera, James Cameron regresa a Pandora con Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de su ambiciosa saga de ciencia ficción. Mientras los fanáticos se preparan para reencontrarse con Jake Sully y Neytiri, las primeras evaluaciones de la crítica ya han comenzado a marcar el pulso del estreno.

La película llega después del éxito de Avatar: El camino del agua (2022) y continúa expandiendo el universo presentado por primera vez en 2009. Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar el reparto en una historia que promete mayor intensidad emocional, nuevas culturas Na’vi y un conflicto aún más oscuro.

Más allá del impacto artístico, el futuro de la franquicia depende en gran medida del rendimiento de esta entrega en taquilla. Cameron ha sido claro: su plan original contempla cinco películas, y parte de la cuarta ya está rodada. "Si puedo mantener el ritmo durante los próximos seis o siete años, lo haré”, declaró a Empire.

Mira el tráiler oficial de Avatar: Fuego y cenizas

¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?

La película retoma los eventos de Avatar: El camino del agua (2022), que terminó con la trágica muerte de Neteyam, el hijo mayor de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). Ahora, la familia Sully enfrenta el duelo mientras surge una nueva amenaza: la Tribu del Fuego, un grupo de Na’vi que habita en zonas volcánicas y es liderado por la implacable Varang (Oona Chaplin).

Con 'Avatar: Fuego y cenizas', James Cameron continúa la historia que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Qué calificación recibió Avatar: Fuego y cenizas?

Pese a las expectativas iniciales, el entusiasmo crítico ha sido más moderado que en entregas anteriores. En Rotten Tomatoes, Avatar: Fuego y cenizas registra un 71% de aprobación, basado en 152 reseñas, convirtiéndose en la calificación más baja de la saga hasta la fecha. Para comparación, Avatar (2009) obtuvo un 81%, mientras que El camino del agua alcanzó un 76%.

En Metacritic, la tercera entrega promedia 61/100 a partir de 44 críticas, lo que se traduce en una valoración de “generalmente favorable”. La película original alcanzó 83/100, con calificación de “aclamación universal”, mientras que la segunda parte obtuvo 67/100, apenas por encima de Fuego y cenizas.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?

La nueva entrega de la saga se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 18 de diciembre. En Estados Unidos y Canadá llegará a los cines un día después, el viernes 19. Mientras tanto, las dos primeras películas de Avatar están disponibles en exclusiva en Disney+.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

