'Avatar: Fuego y cenizas': fecha de estreno, elenco, tráiler y todo lo que se sabe sobre la película de James Cameron

El universo de Avatar se expande con Fuego y cenizas, la tercera película dirigida por James Cameron. Llega a los cines de Latinoamérica el 18 de diciembre.

La tercera entrega de la franquicia Avatar está a punto de llegar a los cines. En Fuego y cenizas, James Cameron vuelve a sumergirnos en su fascinante universo y nos presenta un lado inexplorado de Pandora, en una historia que ya promete un “espectáculo cinematográfico definitivo”, según las primeras reacciones de la prensa especializada.

El director, que revolucionó la industria con Avatar (2009) y repitió el éxito con Avatar: El camino del agua (2022), regresa ahora con una aventura más intensa, cargada de drama familiar y efectos visuales nunca antes vistos. Esta nueva película vuelve a seguir a Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully en un viaje aún más ambicioso.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre Avatar: Fuego y cenizas...

Mira el tráiler de Avatar: Fuego y cenizas a continuación...

¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?

La película retoma los eventos de Avatar: El camino del agua (2022), que terminó con la trágica muerte de Neteyam, el hijo mayor de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). Ahora, la familia Sully enfrenta el duelo mientras surge una nueva amenaza: la Tribu del Fuego, un grupo de Na’vi que habita en zonas volcánicas y es liderado por la implacable Varang (Oona Chaplin).

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿Quiénes actúan en Avatar: Fuego y cenizas?

El elenco principal incluye a:

Sam Worthington como Jake Sully

como Jake Sully Zoe Saldaña como Neytiri

como Neytiri Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

como el coronel Miles Quaritch Oona Chaplin como Varang

como Varang Kate Winslet como Ronal

como Ronal CCH Pounder como Mo’at

como Mo’at Cliff Curtis como Tonowari

como Tonowari Sigourney Weaver

David Thewlis

Michelle Yeoh como la Dra. Karina Mogue

como la Dra. Karina Mogue Giovanni Ribisi como Parker Selfridge

como Parker Selfridge Joel David Moore, Edie Falco, Jemaine Clement, entre otros

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron continúa la historia que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Qué dicen las primeras críticas de Avatar: Fuego y cenizas?

A dos semanas de su estreno, Avatar: Fuego y cenizas ya recibió sus primeras reacciones, y la crítica coincide en que James Cameron vuelve a demostrar por qué sus películas están hechas para la pantalla grande. Varios especialistas la describen como un “espectáculo cinematográfico definitivo”, destacando su despliegue visual “fuera de este mundo” y su capacidad para ofrecer una experiencia emocionalmente envolvente. También destacan la ambición técnica, la complejidad del mundo de Pandora y la incorporación de nuevas tribus, como la Tribu del Fuego, con elogios a la actuación de Oona Chaplin.

Entre las voces más entusiastas destacan Courtney Howard, quien afirmó que Cameron “aún tiene el toque, logrando que lo épico se sienta profundamente emocional”, y Dorian Parks sostuvo que es “impresionante de principio a fin”, mientras que Griffin Schiller elogió sus secuencias radicales al asegurar que Cameron “abraza aún más sus influencias del anime y los videojuegos”. Aunque algunos críticos mencionan que ciertos tramos pueden sentirse repetitivos, coinciden en que la película rompe límites técnicos, entrega algunos de los efectos visuales más impactantes del año y se perfila como la entrega más intensa de toda la saga.

Las primeras críticas, difundidas a pocas semanas del estreno en cines, han sido ampliamente entusiastas.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?

La tercera entrega de la saga se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 18 de diciembre, y en Estados Unidos y Canadá el viernes 19 de diciembre.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

