“Un espectáculo cinematográfico definitivo”: esto dicen las primeras críticas de 'Avatar: Fuego y Cenizas'

Mientras nos acercamos a su estreno en cines, Avatar: Fuego y cenizas ya acumula reacciones entusiastas de la crítica internacional, que destaca sus efectos visuales, su ambición y su impacto emocional.

A dos semanas de su estreno oficial en cines, Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la franquicia creada por James Cameron, ya recibió sus primeras reacciones y la crítica especializada se muestra más que entusiasmada. Mientras algunos la califican como un “espectáculo cinematográfico definitivo”, otros destacan que su despliegue visual es “fuera de este mundo”.

La película llega tres años después de Avatar: El camino del agua (2022) y continúa la historia iniciada en 2009. Esta nueva entrega vuelve a sumergir al público en Pandora, acompañando al marine convertido en líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), a Neytiri (Zoe Saldaña) y a la familia Sully en una aventura aún más ambiciosa.

Mira el tráiler oficial de Avatar: Fuego y cenizas a continuación...

¿Qué dicen las primeras críticas de Avatar: Fuego y Cenizas?

La crítica Courtney Howard elogió la película en X (antes Twitter), destacando que James Cameron demuestra, una vez más, para qué fueron hechos los cines. “Tras tres películas, Cameron aún tiene el toque, logrando que lo épico se sienta profundamente emocional. Es una saga gloriosa: audaz, brillante y asombrosa en todos los sentidos”, escribió.

Sean Tajipour, de Nerdtropolis, coincidió: “Puede que no sea el mayor superfan de Avatar, pero esta película confirma que James Cameron siempre entrega el espectáculo cinematográfico definitivo. Lleva los efectos visuales y la emoción a nuevas alturas, redefiniendo lo que debe sentirse un verdadero blockbuster. Es audaz, inmersiva e inolvidable”.

Perri Nemiroff, corresponsal de Collider, resaltó la naturaleza envolvente de la cinta: “Después de tres películas, todavía no puedo superar lo mágicas que son. Fuego y cenizas se siente como un paseo. No podía creer lo rápido que volví a sumergirme en Pandora. Y una vez dentro, hay un notable aumento en la complejidad de la producción”.

El guionista Michael Lee señaló que la historia puede quedarse corta en ciertos tramos, pero aseguró que el despliegue visual es “fuera de este mundo”. “Una exploración más profunda de Pandora y nuevas tribus permiten una construcción de mundo inmensa. La historia puede ser deficiente, pero, en términos técnicos, supera límites impensables”.

Dorian Parks, de Geek of Color, comentó en redes: “James Cameron lo hizo de nuevo. Avatar: Fuego y cenizas es impresionante de principio a fin, una de las películas visualmente más impactantes en años. Normalmente me levanto un par de veces durante una película larga, pero esta vez no: estuve enganchado las tres horas”.

Kaitlyn Booth, de Bleeding Cool, elogió el apartado visual, aunque cuestionó la repetición narrativa: “Es una obra maestra visual, pero la historia retoma el mismo patrón de captura y rescate. El tiempo de duración es excesivo y quienes tengan problemas oculares deberían evitar el 3D”.

El creador de contenidos Cris Parker destacó la presencia de la Tribu del Fuego y el trabajo de Oona Chaplin: “Cameron entrega un festín visual notable. La dinámica de Chaplin con Quaritch es un punto alto, aunque la película puede sentirse repetitiva”.

Griffin Schiller, de FilmSpeak, comparó la cinta con grandes trilogías modernas: “Cameron abraza aún más sus influencias del anime y los videojuegos. Es una sucesión de momentos radicales e impresionantes. Stephen Lang convierte a Quaritch en el MVP de toda la saga. Experiencias como esta hacen fans del cine de por vida”.

Jazz Tangcay, de Variety, escribió: “Es un logro cinematográfico apabullante y una película fenomenal en todos los sentidos. Cameron eleva las apuestas como nunca antes. Tiene efectos visuales magníficos, nuevos personajes emocionantes y es una maravilla técnica”.

Finalmente, Todd Gilchrist, de Screen Rant, añadió: “Es la mejor —y sorprendentemente, la más intensa— de las tres entregas. La película presenta una cinematografía asombrosa de Cameron. Los fanáticos de las dos anteriores estarán muy contentos”.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿De qué trata Avatar: Fuego y cenizas?

La película retoma los eventos de Avatar: El camino del agua (2022), que terminó con la trágica muerte de Neteyam, el hijo mayor de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). Ahora, la familia Sully enfrenta el duelo mientras surge una nueva amenaza: la Tribu del Fuego, un grupo de Na’vi que habita en zonas volcánicas y es liderado por la implacable Varang (Oona Chaplin).

Con 'Fuego y cenizas', James Cameron continúa la historia que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Este es el final de Avatar?

James Cameron ha dejado claro que el futuro de la franquicia depende del desempeño en taquilla de Fuego y cenizas. Su visión original contempla cinco películas, y una parte importante de la cuarta entrega ya fue filmada.

Avatar (2009) sigue siendo la película más taquillera de la historia, con 2.9 mil millones de dólares, y El camino del agua ocupa el tercer lugar, con 2.3 mil millones.

Cameron aseguró a la revista Empire que está listo para dirigir la cuarta película si las circunstancias se lo permiten: “Estoy sano, estoy preparado. No lo descarto. Si puedo mantener el ritmo durante los próximos seis o siete años, lo haré”, declaró.

Las primeras críticas, difundidas a pocas semanas del estreno en cines, han sido ampliamente entusiastas.Fuente: 20th Century Studios

¿Cuándo se estrena Avatar: Fuego y cenizas?

La tercera entrega de la saga se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 18 de diciembre, y en Estados Unidos y Canadá el viernes 19 de diciembre.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

