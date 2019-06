Por este motivo no se profundizó en el romace de Hulk y Black Widow en "Infinity War" y "Endgame". | Fuente: Marvel Studios

Uno de los temas más comentados y menos explorados del Universo Cinematográfico de Marvel es el romance entre Hulk y Black Widow, personajes que se vieron muy unidos en “Avengers: Era de Ultrón”, al punto de dar la impresión de mantener un posible romance.

Sin embargo, tras lo visto en la mencionada cinta de los Vengadores, tanto Bruce Banner (Hulk) como Natasha Romanoff (Black Widow) no volvieron a mostrarse cercanos. Como se recuerda, ambos se reencuentran en “Avengers: Infinity War”.

Hasta la fecha se desconocía por qué no se volvió a ahondar en el romance entre estos personajes. Sin embargo, Stephen McFeely, co-escritor de los guiones de las cintas de los Vengadores, se refirió a este tema.

"Ciertamente lo intentamos [continuar la historia]. En ‘Infinity War’ tuvimos escenas, las escribimos, y rodamos algunas de ellas", comentó McFeely a “Empire”.

El guionista precisó que fue la duración de “Infinity War” lo que impidió que se puedan incluir las escenas entre Hulk y Black Widow.



"Quedó muy claro que, si una escena no encajaba en la trama, no sobreviviría hasta el final de 'Infinity War'. La historia de ambos tenía que estar en los rieles para llegar a la línea de meta. No pudimos envolver hilos los sueltos simplemente porque queríamos", precisó.



¿SERÁ LA MÁS TAQUILLERA?

"Avengers: Endgame", la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel, está muy cerca de alcanzar a la película más taquillera de la historia del cine "Avatar" (2009).

En sus dos primeras semanas de estreno, la última entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) logró superar los US$ 2 mil millones de recaudación y, con el pasar de las semanas, consiguió desplazar en posición a “Titanic”, "Avengers: Infinity War” y “Star Wars: El despertar de la Fuerza” y “Jurassic World”.

Actualmente, la película de los hermanos Russo se ha convertido en la segunda más taquillera de todos los tiempos. Ya tiene recaudado US$ 2.730 millones y necesita menos de US$ 60 millones para superar a "Avatar", que aún se encuentra en el primer lugar con US$ 2.788 millones recaudados a nivel mundial.

Vale mencionar que “Avengers: Endgame” ya ha superado la taquilla de “Avatar” en Estados Unidos, al sumar US$ 824 millones. Pero el objetivo no queda ahí, pues la meta es ocupar el primer lugar a nivel mundial y, para ello, necesitará un esfuerzo extra.

La comunidad de fans de la cuarta entrega de los Vengadores de Marvel ha organizado una campaña por redes sociales con el objetivo de conseguir que más personas vayan al cine y lograr desplazar al largometraje dirigido por James Cameron.