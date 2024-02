Barbra Streisand en los SAG Awards 2024: su emotivo homenaje y el discurso que conmovió a Anne Hathaway

Los SAG Awards 2024 fueron una noche llena de sorpresas. Mientras Oppenheimer se alzaba con el premio al mejor elenco y las estrellas de Breaking Bad y The Devil Wears Prada se reunían, hubo otro momento emocionante: el homenaje a Barbra Streisand.



Durante la ceremonia, que tuvo lugar el último sábado en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles, se hizo entrega del SAG Life Achievement Award a Streisand, en reconocimiento a sus seis décadas de trayectoria en la actuación.



A sus 81 años, Streisand recibió el premio de manos de los actores Bradley Cooper y Jennifer Aniston. La emoción era palpable entre ellos al compartir el escenario con una de las últimas estrellas sobrevivientes de la Época de Oro de Hollywood.



Al presentarla, Aniston, conocida por su papel en Friends, comentó: “Ese rostro, esa voz, ese talento. Es un talento que se da una vez en la vida y qué suerte tenerlo en nuestra vida”. Por su parte, Cooper agregó: "Estamos tan complacidos de estar aquí esta noche para verte honrada por tu notable y verdaderamente sin precedentes carrera".





¿Qué dijo Barbra Streisand en los SAG Awards 2024?

"Recuerdo haber soñado con ser actriz cuando era adolescente. Sentada en mi cama en Brooklyn con un pote de helado de café y una revista de cine", comentó Barbra Streisand emocionada al recibir el SAG Life Achievement Award.



En su emotivo discurso, que conmovió a sus colegas, especialmente a Anne Hathaway, Streisand recordó cómo se enamoró del cine cuando vio por primera vez Guys and Dolls y confesó que su primer amor fue "el actor más hermoso, Marlon Brando".



"No me gustaba la realidad. Quería estar en las películas, aunque sabía que no me parecía a las otras mujeres en la pantalla. Mi madre dijo: 'Más te vale aprender a escribir a máquina', pero no escuché y, de alguna manera, todo se hizo realidad".



En otro momento, recordó a "quienes construyeron esta industria", hombres como Samuel Goldwyn, Louis B. Mayer y los hermanos Warner, cuyos verdaderos nombres fueron Szmuel Gelbfisz, Eliezer Meir y los hermanos Wonskolaser, respectivamente.



"Todos estaban huyendo del prejuicio que enfrentaban en Europa del Este, simplemente por su religión. Eran soñadores, como todos nosotros aquí esta noche. Ahora sueño con un mundo donde ese prejuicio sea cosa del pasado".



Finalmente, dedicó unas palabras a sus colegas actores, con quienes ha compartido la misma pasión por hacer películas, trabajar y jugar. "Quiero agradecerles por darme tanta alegría simplemente viéndolos a todos ustedes en la pantalla".

Anne Hathaway se vio conmovida durante el homenaje a Barbra Streisand en los SAG Awards 2024.Fuente: AFP

¿Quién es Barbra Streisand?

Barbra Streisand es una multifacética artista estadounidense, aclamada a nivel mundial por su talento como cantante, actriz, directora y productora. Nacida el 24 de abril de 1942 en Brooklyn, Nueva York, inició su trayectoria en el mundo del entretenimiento en la década de 1960, destacándose rápidamente por su voz potente y su carisma en el escenario.



Alcanzó la cima en el cine con su debut en el musical Funny Girl en 1968, que le hizo merecedora de su primer Premio Oscar como mejor actriz. Continuó brillando en títulos como Hello, Dolly! (1969), The Way We Were (1973) y A Star Is Born (1976), este último le valió un segundo Oscar como compositora, convirtiéndose así en la primera mujer en lograr tal hazaña.

Bradley Cooper y Jennifer Aniston presentaron a Barbra Streisand en los SAG Awards 2024.Fuente: AFP

