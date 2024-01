El Barbenheimer se volverá a enfrentar en los Premios del Sindicado de Directores

La competencia entre las películas Barbie y Oppenheimer continuará en la próxima edición de los Premios del Sindicato de Directores de Hollywood (DGA). Greta Gerwig y Christopher Nolan, directores respectivos de las cintas, se enfrentan en la categoría de mejor dirección, compitiendo contra Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos y Alexander Payne.

La presidenta del sindicato, Lesli Linka Glatter, elogió la calidad del grupo de nominados, destacando: "En un año repleto de películas extraordinarias, los miembros del DGA han nominado a un grupo increíble de narradores con talento". Todas las películas de estos directores ya fueron seleccionadas por el Instituto de Cine Americano como parte de las diez más destacadas de 2023.

"Sus películas fusionan la destreza técnica con visiones artísticas únicas que capturan la profundidad de la experiencia humana y dejan un impacto indeleble en el público de todo el mundo. Enhorabuena a estos magníficos directores por sus merecidas nominaciones", añadió Glatter.

En la categoría de mejor dirección de ópera prima, Celine Song, autora de Past Lives, y el estadounidense Cord Jefferson, quien presentó en 2023 la comedia American Fiction. Compiten con trabajos reconocidos en los AFI Awards. Se enfrentarán a los trabajos de A.V. Rockwell (A Thousand and One), Noora Niasari (Shayda) y la chilena Manuela Martelli (Chile '76).

¿Quién fue el gran ganador de los Globos de Oro?

Christopher Nolan ya fue premiado en los Globos de Oro 2024 por Oppenheimer, que también se llevó el galardón a la mejor película de drama. La cinta, protagonizada por Cillian Murphy y que explora la figura del padre de la bomba atómica, se alzó también en las categorías de mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

En la esfera televisiva, la cuarta y última temporada de Succession, de HBO Max, superó las expectativas, consolidándose como la mejor serie dramática y otorgando el título de mejor actor a Kieran Culkin, quien arrebató el trofeo a Pedro Pascal de The Last of Us. Culkin, en un tono humorístico, dirigido a Pascal, exclamó: "Chúpate esa, Pedro", provocando risas en la audiencia.

¿Quién está nominado a los SAG Awards 2024?

Este miércoles, las películas Barbie y Oppenheimer lideraron las nominaciones para los SAG Awards 2024 al recibir cuatro candidaturas cada una. Esta destacada posición reaviva su encarnizada rivalidad en la presente temporada de premios.

Después de su contundente victoria sobre Barbie en los Globos de Oro del pasado fin de semana, Oppenheimer se enfrentará en la categoría principal de los SAG Awards: la que honra al mejor elenco o reparto del año. Sus competidores incluyen a The Color Purple, American Fiction y Killers of the Flower Moon, así como la obra de Greta Gerwig.