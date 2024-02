Berlinale 2024: en qué categorías y contra qué producciones compiten las películas peruanas

Las películas Raíz, dirigida por el cusqueño Franco García Becerra, y Reinas de la directora peruano-suiza Klaudia Reynicke, competirán junto a otros títulos por el Oso de Oro en la Berlinale 2024 que comienza este jueves de 15 febrero.

También optarán por el galardón los filmes La Cocina, del mexicano Alonso Ruizpalacios, y Pepe, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias. Su suma a la contienda Another End, del realizador italiano Piero Messina, protagonizada por el mexicano Gael García Bernal y la franco-argentina Bérénice Bejo.

Además, competirán en la sección Encounters, creada en 2020 para dar mayor espacio a las diversas formas narrativas, el filme Cidade; Campo, de la brasileña Juliana Rojas; Dormir de olhos abertos (Sleep With Your Eyes Open), de la alemana Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán y Alemania), con el argentino Nahuel Pérez Biscayart como protagonista, y Tú me abrasas, del argentino Matías Piñeiro, coproducida con España.

Esta es la lista de los filmes con participación de España y América Latina en el certamen en sus distintas secciones.

Sección oficial a competición:

- La Cocina, de Alonso Ruizpalacios (México, Estados Unidos)

- Pepe, de Nelson Carlo de los Santos Arias (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

Sección oficial Encounters a competición:

- Cidade; Campo, de Juliana Rojas (Brasil, Alemania, Francia)

- Dormir de olhos abertos ("Sleep With Your Eyes Open"), de Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán, Alemania)

- Tú me abrasas, de Matías Piñeiro (Argentina, España)

Sección oficial Berlinale Shorts (cortometrajes) a competición:

- Al sol, lejos del centro, de Luciana Merino y Pascal Viveros (Chile)

- Un movimiento extraño, de Francisco Lezama (Argentina)

Sección Panorama:

- Alle die Du bist ("Every You Every Me"), de Michael Fetter Nathansky (Alemania, España)

- Betânia, de Marcelo Botta (Brasil)

- Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasassi Furniss (Costa Rica, España)

- Yo vi tres luces negras, de Santiago Lozano Álvarez (Colombia, México, Francia, Alemania)

Sección Forum:

- La hojarasca, de Macu Machín (España)

- La piel en primavera, de Yennifer Uribe Alzate (Colombia, Chile)

- Oasis, de Tamara Uribe y Felipe Morgado (Chile)

- Reas, de Lola Arias (Argentina, Alemania, Suiza)

- The Human Hibernation, de Anna Cornudella (España)

Sección Forum Expanded:

- Barrunto, de Emilia Beatriz (Reino Unido, Puerto Rico)

- Nanacatepec, de Elena Pardo y Azucena Losana (México, España) -performance-

- QUEBRANTE, de Janaina Wagner (Brasil)

Sección Generation:

Generation Kplus:

- Aguacuario, de Jose Eduardo Castilla Ponce (México) -cortometraje-

- Los tonos mayores, de Ingrid Pokropek (Argentina, España)

- Raíz, de Franco García Becerra (Perú, Chile)

- Reinas, de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España)

- Uli, de Mariana Gil Ríos (Argentina) -cortometraje-

Generation 14plus:

- Cura sana, de Lucía G. Romero (España) -cortometraje-

- Lapso, de Caroline Cavalcanti (Brasil) -cortometraje-

- Un pájaro voló, de Leinad Pájaro De la Hoz (Colombia, Cuba) -cortometraje-

Sección Berlinale Classics:

- Deprisa, deprisa, de Carlos Saura (España, Francia).

- Batalla en el cielo, de Carlos Reygadas (México, Alemania, Bélgica, Francia)

Sección Berlinale Special :

- Shikun, de Amos Gitai (Israel, Francia, Suiza, Brasil, Reino Unido).

