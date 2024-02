'La sociedad de la nieve' arrasa en los Premios Goya 2024 con 12 galardones

La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, se impuso en la gala de los Premios Goya 2024 con un total de diez estatuillas, la mayoría en categorías técnicas.

El filme del director español sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, también nominado a los Oscar, ha obtenido ya los premios al Mejor montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería. Además, el argentino Matias Recalt se ha llevado el premio al Mejor actor revelación.

Muchos de los premiados por La sociedad de la nieve han agradecido el apoyo de Netflix quien confió en el proyecto desde un primer momento.

El actor argentino Matías Recalt ganó el Goya a 'Mejor actor revelación' y le dedicó el premio a los sobrevivientes de la tragedia, a los deudos y a su padre que falleció antes de que comenzara a filmar 'La sociedad de la nieve'.Fuente: EFE

Premios de La sociedad de la nieve en los Goya 2024

1. Mejor diseño de vestuario: Julio Suárez

2. Mejores efectos especiales: Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro

3. Mejor maquillaje y peluquería: Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé

4. Mejor actor relevación: Matías Recalt

5. Mejor montaje: Andrés Gil y Jaume Martí

6. Mejor dirección de fotografía: Pedro Luque

7. Mejor sonido: Jorge Adrados, Oriol Tarra y Marc Orts

8. Mejor dirección de arte: Alain Bainée

9. Mejor dirección de producción: Margarita Huguet

10. Mejor música original: Michael Giacchino

11. Mejor dirección: J.A. Bayona

12. Mejor película

La sociedad de la nieve rumbo a los Oscar 2024

El cine español se destacó en el reciente anuncio de las nominaciones para la 96 edición de los premios Oscar, realizado el último martes. La película La sociedad de la nieve, del director Juan Antonio Bayona, fue reconocida con nominaciones en los prestigiosos premios de la Academia de Hollywood.

La cinta relata la asombrosa hazaña de los 16 sobrevivientes del fatídico vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que llevaba a los miembros de un club de rugby hacia Chile, acompañados de seres queridos y cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino donde las condiciones de vida eran prácticamente inhumanas.

La sociedad de la nieve, que marca la primera nominación de Bayona al codiciado Oscar 2024, se encuentra en competencia por mejor película internacional, junto a destacadas obras como la italiana Io Capitano, la británica The Zone of Interest, la japonesa Perfect Days y la alemana The teachers lounge. Además, aspira al galardón por maquillaje y peluquería.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis