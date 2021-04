"Black Adam": Dwayne Johnson revela la nueva fecha de estreno de la película del antihéroe de DC. | Fuente: Composición

"Black Adam", la cinta con la que Dwayne Johnson se unirá al Universo Extendido de DC para "cambiar la jerarquía de poder" tiene nueva fecha de estreno. Aunque todavía no ha comenzado la producción de la cinta, que se ha retrasado debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, el actor conocido como 'La Roca' ha desvelado el día de lanzamiento de la película en un épico vídeo.

En el clip se puede ver Times Square en Nueva York y varias pantallas gigantes en las que aparece el título de la película, que en principio iba a ver la luz este año, y la fecha de estreno: 29 de julio de 2022. "La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar", se escucha en el vídeo.

Junto a Dwayne Johnson en la película también estarán Aldis Hodge como Hombre Halcón, Noah Centineo como Atom Smasher, Quintessa Swindell como Cyclone, Pierce Brosnan como Doctor Destino, Sarah Shahi y Marwan Kenzari. El filme estará dirigido por el español Jaume Collet-Serra a partir de un guion de Adam Sztykiel.

"Black Adam" apareció por primera vez en DC Comics en la década de 1940 como un villano corrupto por el poder y poco a poco se convirtió en un antihéroe en la década de los 2000, conocido por ignorar las reglas y desafiar los convencionalismos. La película es un spin-off de Shazam!, producción de 2019 protagonizada por Zachary Levi y que contará con una secuela en 2023.

Además de participar en "Black Adam", Dwayne Johnson es uno de los actores más solicitados del momento. Próximamente también aparecerá en Red Notice, Jungle Cruise, The King, San Andreas 2, Doc Savage y Big Trouble in Little China.

Duro entrenamiento de Dwayne Johnson

Dwayne Johnson mostró su entrenamiento en redes sociales para interpretar a “Black Adam”, personaje del universo DC. “Fase 2. Entrenamiento para ‘Black Adam’. La jerarquía de poder en el Universo DC está a punto de cambiar”, se lee en la descripción de su publicación.

En la imagen se ve que está cargando unas cadenas gruesas en sus hombros que pesan alrededor de 22 kilos.

“Gritarle a mi entrenador de fuerza y acondicionamiento desde hace mucho tiempo. La hoja de ruta estratégica en constante evolución hacia el éxito de esta película y personaje. Mes a mes, semana a semana, día a día”, escribió en otro post.

Como se recuerda, "Black Adam" está basada en el cómic de C.C. Beck y Otto Binder y será dirigida por Jaume Collet-Serra, mientras que Adam Sztykiel se encargará del guion.

