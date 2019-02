"Capitana Marvel" llegará a los cines de Perú el próximo 7 de marzo, previo al Día Internacional de la Mujer.

"Capitana Marvel" está a menos de una semana de la cartelera y Marvel Studios alista para llevar a la pantalla al personaje que, según palabras de su presidente Kevin Feige, se convertirá en el más poderoso de la franquicia y en el que se encargará de liderar a los Avengers a partir de la Fase 4.

Es por eso que la cinta genera una gran expectativa en los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, que aún desconfían de la capacidad de la superheroína interpretada por Brie Larson para poder representar a este grupo de héroes.

Pero ¿Qué necesitaría presentar “Capitana Marvel” durante sus, aproximadamente, dos horas de cinta para ganarse los créditos necesarios? A continuación, repasaremos esos aspectos necesarios en el filme, para que Carol Danvers se meta a los fanáticos de Marvel Studios al bolsillo.

Sus sorprendentes habilidades tendrán que convencer al público de que puede ser la solución en la lucha contra Thanos.

UN BUEN ORIGEN

El avance nos muestra parte del accidente que le otorgará esos sorprendentes poderes con los que se perfila a ser la salvadora del universo frente a Thanos. Como se sabe, tras este suceso, su ADN se fusiona con el de un kree (Capitan Mar-Vell), haciendo que ella tenga los mismos poderes que este.

Al parecer, este origen es el punto de partida y la carta de presentación de un personaje que no solo busca ser el símbolo de la franquicia, sino también de las mujeres. Hasta el momento, Marvel no ha fallado con este aspecto y esperamos que esta no sea la excepción.

BUEN MANEJO DE PERSONAJES

El hecho de llevarnos a la década de los 90, ayuda a reciclar algunos rostros que se habían despedido de la franquicia y otros que se presentan con una nueva imagen. Tal es el caso de Nick Fury, Phill Coulson, Ronan y Korath.

Se rumorea que Dr. Strange también podría tener una participación en la cinta, así como un joven Tony Stark, algo que podría subir unos cuántos puntos al hype del público amante del MCU.

SUS PODERES

Si se ha generado gran expectativa con este personaje, es porque fue presentado como “el más poderoso de la franquicia” y “capaz de superar el poder de Thanos”, por lo que su directora Anna Boden –primera mujer en dirigir en Marvel Studios- deberá plasmar esta idea en pantalla.

Sin importar qué tan peligrosos puedan ser sus rivales (algo que será necesario), sus habilidades tienen que mostrarse con una espectacularidad capaz de convencer al público que no hay quién pueda hacerle frente.

Solo para repasar sus poderes, Capitana Marvel tiene habilidad de volar a la velocidad del sonido, fuerza sobrehumana, resistencia y durabilidad física, un sexto sentido limitado,

inmunidad ante toxinas y venenos. Eso sin contar su gran capacidad de combate y su gran destreza como piloto y espía.

UN NUEVO UNIVERSO

Aunque para muchos, los Kree y los Skrull no les suene familiar, estos personajes tienen una gran relevancia en los cómics de Marvel. Su conflicto involucra a la tierra en más de una ocasión y ha abierto arcos argumentales muy interesantes, los mismos que fueron adaptados en algunas series animadas.

Además, su capacidad de trasladarse por el universo permitirá explorar nuevos personajes, como Nova o una posible aparición de Adam Warlock, así como una mayor participación de los Guardianes de la Galaxia en la franquicia.

Finalmente, tal y como sucede en sus historietas, ella ha venido posicionándose como el nuevo rostro de los Avengers, algo que se convierte en una gran necesidad para Marvel Studios ante la salida de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

ESCENAS POST-CRÉDITOS

Este momento será clave y, tal vez, uno de los más esperados. Marvel Studios confirmó que serán dos escenas post-créditos las que se proyectarán en el filme y, probablemente, una de ellas conecte directamente con “Avengers: Endgame”.

Se sabe que Dr. Strange tendrá una participación en la cinta y, según algunos rumores, se trata de uno de los millones de viajes en el tiempo que realizó el personaje Benedict Cumberbatch, gracias a la gema del tiempo, mientras los héroes se encontraban en Titán.

Probablemente, la otra escena pueda brindarnos algún detalle del futuro de la Guerra de los Kree y los Skrull en la franquicia, aunque también podría revelarnos dónde estuvo Carol durante todos estos años.

Solo nos queda esperar al 7 de marzo, fecha en la que “Capitana Marvel” estrenará en Perú, para conocer mayores detalles de la película y de cómo afectará a la esperada “Avengers: Endgame”, a estrenarse el 26 de abril.