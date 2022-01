La actriz australiana participará de la nueva producción de Pedro Almodóvar. | Fuente: EFE

La actriz australiana Cate Blanchett será una de las protagonistas del primer largometraje en inglés del cineasta español Pedro Almodóvar, 'Manual para mujeres de la limpieza', basado en el libro de la escritora Lucia Berlin, informó el medio estadounidense Variety.

Ese medio, que no citó fuentes, dijo que Blanchett ha aceptado aparecer en esta cinta, que se encuentra en las etapas iniciales de desarrollo. La productora de Blanchett, Dirty Films, producirá el largometraje para New Republic Pictures, en colaboración con El Deseo.

El rodaje de la cinta se ha ido retrasando por la pandemia. En 2020, el propio Almodóvar adelantó que tenía intención de rodar con la actriz británica Tilda Swinton una película inspirada en 'Manual para mujeres de la limpieza', tras filmar con ella el cortometraje en inglés "La voz humana", adaptación de un monólogo de Jean Cocteau.

LA OBRA QUE INSPIRÓ ESTA ADAPTACIÓN CINEMATOGRÁFICA

La historia se basa en la obra 'Manual para mujeres de la limpieza', una recopilación de cuentos publicada en 2015 que fue un importante fenómeno editorial y que llevó a calificar a Berlin (1936-2004) como el secreto mejor guardado de la literatura estadounidense, pues era muy poco conocida antes de la publicación de forma póstuma de este libro.

LA CARRERA DE CATE BLANCHETT EN HOLLYWOOD

Cate Blanchett tiene una trayectoria impecable. No solo posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, sino que ha ganado dos Premios Oscar, tres Globos de Oro y tres BAFTA. De no creerlo.

Su carrera empezó el mismo año de su graduación, en el año 1992, en Australia y, a medida que fue pasando el tiempo, fue buscando su camino en el mundo actoral, hasta que saltó a la fama con la película Elizabeth, en la que interpretó a la reina Isabel I de Inglaterra. A partir de ese momento, su carrera fue en ascenso.

Con 52 años, Blanchett posee una gran lista de películas en su haber, como 'Blue Jasmine' (2013), que le mereció un Premio Oscar en la categoría “mejor actriz” o El Aviador, con la que logró un segundo Óscar por mejor actriz de reparto.



(Con información de EFE)

