"Avengers: Endgame" busca sacar cara por Marvel al competir en tres categorías de los Critics' Choice Awards 2020. | Fuente: IMDB

Con más de 2700 millones de dólares recaudados en todo el mundo, “Avengers: Endgame” significó para Disney y Marvel Studios todo un éxito comercial. Pero la cinta del MCU también busca el reconocimiento de la crítica.

Por ello, hace un par de meses, Disney oficializó en su página web que la película fue postulada a más de una categoría en los Oscar 2020, incluida a Mejor Película. Pero no solo eso: “Avengers: Endgame” también postuló a los Critics’ Choice Awards 2020, donde ha logrado asegurarse tres nominaciones a Mejor Película de Acción, Mejor Efectos Visuales y Mejor Película de Ciencia Ficción u Horror.

Otra película de los superhéroes de Marvel que logró una nominación a esta premiación, considerada como la que predice con más precisión quiénes se llevarán el Oscar, es “Spider-Man: Far From Home”, que compite con el filme de los hermanos Russo como Mejor Película de Acción junto a “1917” de Sam Mendes, “Ford v Ferrari” de James Mangold y “John Wick: Chapter 3 – Parabellum” de Chad Stahelski.

CINTAS FAVORITAS

Este fin de semana llegan los Critics' Choice Awards 2020, considerados los premios que (con más precisión) predicen quiénes se llevarán el Oscar.

Entre las favoritas se encuentran "The Irishman", el éxito de Martin Scorsese para Netflix, con 14 nominaciones; seguida por "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino con 12 candidaturas. A continuación viene "Little Women", con 9; y un empate con 8 de "Historia de un matrimonio" y "1917", que dio la sorpresa al llevarse el Globo de Oro a Mejor Película.

En televisión, la miniserie "When They See Us" fue la más nominada, con 6, seguida por "This is Us" y "Schitt’s Creek" (5). Con 4 nominaciones quedaron varias: "Chernobyl", "Fleabag", "Game of Thrones", "The Crown", "Watchmen", entre otras.

Netflix volvió a dominar las categorías de los Critics' Choice Awards 2020, tanto en cine como en televisión, con 61 nominaciones, seguido de HBO (33), Amazon (14) y NBC (12).