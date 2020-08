El DC FanDome se celebra este 22 de agosto de manera gratuita y virtual para todos los fanáticos de DC Comics. | Fuente: IMDB

Tal y como se anunció en junio, ante la pandemia de la COVID-19, DC Comics y Warner Bros. se unieron para ofrecer a los seguidores de historietas en el mundo el DC FanDome, una experiencia virtual gratuita que empieza este 22 de agosto.

Los fanáticos del Multiverso DC podrán acceder, por 24 horas seguidas, a las primicias de Warner Bros. sobre videojuegos, películas, televisión y cómics a través del sitio web dcfandome.com. Se espera, así, nuevas imágenes de cintas como “The Flash”, “Wonder Woman 1984”, entre otros.

También podrán ver el corte de Zack Snyder de "Justice League", además de muchos tráilers y paneles de prensa que hacen posible interactuar al público con las estrellas del universo DC. ¿A qué hora pueden verse estas sorpresas? A continuación, los horarios del evento.

HORARIOS DEL DC FANDOME

Desde la página oficial del DC FanDome, el público podrá seguir todas las actividades a partir de las siguientes horas, divididas por países:

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá - 12:00 p.m.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico - 1:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil - 2:00 p.m.

España - 7:00 p.m.

Estados Unidos - 8:00 a.m. ET - 11:00 a.m. PT

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES

Por otro lado, estos son los horarios de los eventos que se realizarán en el DC FanDome. Los paneles están ajustados a la hora peruana.

12:00 p.m. – “Wonder Woman 1984” – Panel con Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal y Kristen Wiig.

12:25 p.m. – Warner Bros Games Montreal Annoucement

12:45 p.m. – “The Sandman” Universe - Panel con Neil Gaiman, Dirk Maggs, G. Willow Wilson y Michael Sheen

1:15 p.m. – “Multiverse 101” - Panel con Jim Lee, Walter Hamada y Greg Berlanti

1:45 p.m. – “Introducing Flash” - Panel con Andy y Barbara Muschietti, Ezra Miller y Christina Hodson

1:50 p.m. – “Beyond Batman”

1:55 p.m. – “The Suicide Squad” - Panel con James Gunn y el elenco del film

2:40 p.m. – BAWSE Females of Color Within the DC Universe - Panel con Meagan Good, Javicia Leslie, Candice Patton, Tala Ashe, Naffessa Williams, Chantall Thuy, Anna Diop y Damaris Lewis.

3:00 p.m. – “Legacy of the Bat”

3:20 p.m. – “Chris Daughtry: Performance”

3:30 p.m. – “The Joker: Put on a happy face”

3:35 p.m. – Jim Lee Portfolio Review: DC Villians Fan Art

3:45 p.m. – Panel sorpresa

4:10 p.m. – I'm Batman: Las voces detrás de “The Cowl”

4:30 p.m. – Zack Snyder's Cut Justice League - Panel con Zack Snyder

4:55 p.m. – “The Flash” (Serie) - Panel con Grant Gustin y resto del elenco

5:10 p.m. – “Black Adam” - Panel con Dwayne Johnson

5:30 p.m. – CNN Heroes: Héroes de la vida real contra el nuevo coronavirus

5:50 p.m. – “Titans” - Panel con el elenco de la serie

6:05 p.m. – “Aquaman” - Panel con James Wan y Patrick Wilson

6:15 p.m. – Ask Harley Quinn con Margot Robbie

6:20 p.m. – Wonder Woman 80th celebration - Panel con Gal Gadot, Pat Jenkins y una invitada especial

6:40 p.m. – SHAZAM! - Panel con Zachary Levi

6:50 p.m. – "Wonder Woman 1984" - El panel interpreta "Werewolf 1984" en vivo

7:10 p.m. – “Suicide Squad: Kill the Justice League”

7:30 p.m. – “The Batman” - Panel con Matt Reeves y parte del elenco