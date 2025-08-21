Últimas Noticias
“James Bond no puede ser una mujer, no funcionaría”: Helen Mirren defiende la esencia del agente 007

Pierce Brosnan como James Bond en 'Goldeneye' en 1995.
Pierce Brosnan como James Bond en 'Goldeneye' en 1995. | Fuente: Europa Press
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La reconocida actriz británica señaló que el personaje tiene características muy específicas y que no debería cambiar su género.

A fines de agosto llegará a Netflix la película El Club de los Asesinatos de los Jueves donde Helen Mirren y Pierce Brosnan compartirán pantalla. La trama gira entorno a un grupo de ancianos que viven en una casa hogar donde, en lugar de quedarse encerrados, utilizarán su experiencia y habilidad es para resolver crímenes enfrentándose a una serie de asesinatos que sacudirá la cuidad. 

En medio de la promoción de la película, los actores conversaron sobre la cinta y sus proyectos, sin embargo, el tema giró en torno a James Bond, personaje que Brosnan encarnó durante años. 

Sobre las especulaciones de que una posible mujer encarnaría al famoso agente, Hellen Mirren compartió su punto de vista dese una perspectiva feminista. “James Bond tiene que ser un hombre. No puedes tener una mujer. Simplemente no funciona”, sostuvo a Saga Magazine. 

Con respecto al legado de James Bond, Pierce Brosnan defendió la esencia del personaje: “Adoro el mundo de James Bond. Ha sido muy bueno conmigo. Es un regalo que sigue dando frutos”. 

Pierce Brosnan sobre el futuro de James Bond

En declaraciones al Sunday Telegraph en marzo de este año, el actor irlandés admitió que imaginaba que llegaría el momento para la entrega del control creativo.

Pierce admitió que los históricos productores de la saga, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, tuvieron "mucho coraje" al tomar la decisión de que Amazon MGM Studios asumieran el control creativo de la franquicia del agente 007 y confió en que Amazon gestione el trabajo en torno al famoso personaje con "dignidad, imaginación y respeto".

“En este mundo que se mueve tan rápido, a la velocidad de la luz, (el cambio) viene con un cierto lamento”, dijo Brosnan. “Estoy muy orgulloso de haber sido parte de la historia y el legado de Bond y las películas que hice con Barbara y Michael”, agregó.

Desde la primera película del agente 007Dr. No, en 1962, la franquicia cinematográfica oficial de Bond ha estado controlada por miembros de la familia estadounidense-británica Broccoli.

En 2022, Amazon adquirió MGM, incluidos los derechos para distribuir las películas de James Bond, y ahora tendrá el control de los derechos de propiedad intelectual.

Helen Mirren James Bond

