Gal Gadot se disculpa por haber atribuido fracaso del live action de ‘Blanca Nieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

A principios de año se estrenó la película Blanca Nieves y generó polémica. Como se recuerda, muchos fanáticos del clásico animado de 1937 se preguntaron cómo Rachel Zegler podía encarnar a un personaje que, según el cuento original, tiene la "piel tan blanca como la nieve".

Sin embargo, la controversia se intensificó con la elección de Gal Gadot como la Reina Malvada, un personaje que envidia la belleza de Blanca Nieves. Estos comentarios hicieron que la taquilla de la cinta no fuera la esperada y terminó siendo una pérdida para Disney.

A meses de haberse lanzado en pantalla grande, Gadot mencionó que el fracaso del live action de Blancanieves fue en parte por el movimiento anti-Israel en Hollywood, que está vinculado al conflicto Israel-Hamas.

“Estaba positiva de que la película iba a ser un gran éxito. Y luego ocurrió el 7 de octubre, y lo que pasó en diferentes industrias, no solo en Hollywood, fue que hubo mucha presión sobre celebridades, actores y creadores para publicar mensajes en contra de Israel. Me decepcionó cómo la película se vio afectada por todo eso y que no le fuera bien en taquilla”, dijo al programa israelí The A Talks.

Gal Gadot se disculpó por sus comentarios

Lo dicho por Gal Gadot generó revuelo en redes sociales por lo que el último fin de semana, compartió un comunicado en su cuenta de Instagram para pedir disculpas.

“A veces respondemos a las preguntas desde un lugar emocional. Cuando salió la película, sentí que aquellos que estaban en contra de Israel me criticaban de manera muy personal, casi visceral. Me veían, ante todo, como israelí, no como actriz. Esa es la perspectiva desde la que hablé”, escribió.

Además, resaltó que Blanca Nieves no resultó lo que esperaba por diferentes factores, rectractándose por lo dicho en su entrevista: “Hay muchos factores que determinan por qué una película tiene éxito o no, y el éxito nunca está garantizado”. Por otro lado, mencionó que estaba decepcionada por cómo esa situación afectó el live action.

“Puedo explicar y dar contexto sobre la situación y la realidad en Israel, y siempre lo hago. Pero al final, la gente toma sus propias decisiones”, señaló. “Es lo que es, a veces ganas, a veces pierdes”, finalizó.

Rachel Zegler interpretó a Blanca Nieves en el live action de Disney.Fuente: Disney

La vez que Rachel Zegler apoyó a Palestina

En medio de las promociones de Blanca Nieves, Rachel Zegler utilizó su plataforma para apoyar a Palestina, en medio del conflicto con Israel, lo que generó aún más controversia. Durante el evento D23 de Disney, donde presentó las primeras imágenes de la película, Zegler publicó en X (antes Twitter) un mensaje de agradecimiento que terminó con la frase "Palestina libre".

Este comentario fue criticado, especialmente por la prensa, que destacó las diferencias entre Zegler y su compañera de reparto Gal Gadot, quien sirvió en el ejército israelí. Zegler responde: "No puedo ver morir a niños". Aunque admite que la situación es compleja, está decidida a seguir alzando la voz.

"No creo que ninguna celebridad que haga una declaración política tenga las respuestas. Pero tenemos la plataforma para compartir un enlace de donación y asegurarnos de que estas personas reciban el dinero, el cuidado y la ayuda que necesitan, que las personas en el poder no les están dando", concluyó.