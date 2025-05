Día de Star Wars 2025: estrenos, conciertos y eventos imperdibles para celebrar el 4 de mayo

The Galactic Orchestra: Entre la Fuerza y el lado oscuro

El 3 y 4 de mayo, el Teatro Municipal de Lima acoge este espectáculo sinfónico con más de 120 músicos en escena. Bajo la dirección del maestro Enrique Atencio, la Orquesta y el Coro Roraima Phil interpretarán clásicos de la banda sonora de John Williams como The Asteroid Field y Battle of the Heroes.