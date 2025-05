Día de Star Wars: Natalie Portman celebra los 20 años de 'La venganza de los Sith' con guiño especial a los fans

La actriz emocionó a sus seguidores con un mensaje nostálgico y fotos de la película que marcó un antes y después en la saga.

Natalie Portman sorprendió a sus seguidores este 4 de mayo, fecha emblemática para los fans de Star Wars, al conmemorar los 20 años de Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith. La actriz, quien interpretó a Padmé Amidala en la exitosa saga galáctica, compartió un mensaje nostálgico en su cuenta de Instagram acompañado de imágenes icónicas de su personaje.

“Solo un Sith trata en absolutos... Felices 20 años a Revenge of the Sith”, escribió Portman, haciendo referencia a una de las frases más recordadas del filme, que marcó un punto clave en la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de fans emocionados que no solo celebraron el aniversario de la película, también por el impacto duradero del personaje de Amidala dentro del universo Star Wars. La coincidencia de la fecha con el Día de Star Wars –celebrado cada 4 de mayo por el famoso lema “May the Force be with you”– hizo que la ocasión fuera aún más especial para los seguidores de la franquicia.

La venganza de los Sith sigue siendo una de las entregas más queridas de la saga, destacando por su tono oscuro y la conclusión de la trilogía de precuelas.

Orden cronológico para ver la saga de Star Wars



Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith

Obi-Wan Kenobi

Star Wars: La Remesa Mala

Solo: Una historia de Star Wars

Star Wars Rebels

Andor



Rogue One: Una historia de Star Wars

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi

The Mandalorian

El libro de Boba Fett

Ahsoka

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker

