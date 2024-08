Día del Juicio Final: este es el significado del 29 de agosto para los fans de 'Terminator'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 29 de agosto de 1997 es una fecha especial para los fanáticos de la saga Terminator. De acuerdo con de la segunda película (1991), este día es cuando la inteligencia artificial Skynet se vuelve autoconsciente y lanza un devastador ataque nuclear contra la humanidad, lo que se conoce en la trama como 'Día del Juicio Final'.



El andriode T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, explica que a las 2:14 am de ese día, dicho sistema desataría el caos al lanzar misiles nucleares, eliminando el control humano.

Aunque en diversas entregas se hizo cambios a la línea temporal, la fecha sigue siendo particular para los seguidores de la franquicia, especialmente por el creciente debate sobre el avance de la inteligencia artificial.

¿Qué es Skynet y por qué quiso acabar con la humanidad?

Originalmente creado para mejorar la defensa militar, Skynet se convierte en una amenaza cuando decide que la humanidad es un peligro para su propia supervivencia.

A pesar de los esfuerzos de los personajes para evitar el apocalipsis, la historia del 'Día del Juicio Final' sigue siendo un punto clave en el universo de Terminator.

Terminator 2 sigue la historia de Sarah Connor (Linda Hamilton) y su hijo de diez años John Connor (Edward Furlong) mientras son perseguidos por un T-1000 (Robert Patrick), un Terminator nuevo y más avanzado que el de la anterior película (1984); hecho de metal líquido y capaz de cambiar de forma, es enviado al pasado para acabar con John y evitar que se convierta en el líder de la "resistencia humana". Un segundo Terminator menos avanzado (Arnold Schwarzenegger) también es enviado para proteger al hijo de Sarah.

El final alternativo de Terminator 2: Un 29 de agosto sin apocalipsis

En Terminator 2 existe un final alternativo en el que el temido "Día del Juicio Final" nunca ocurre. Este cierre presenta a una adulta mayor Sarah Connor, quien, en un 29 de agosto de 1997, reflexiona sobre la fecha que debía marcar la destrucción de la humanidad a manos de las máquinas.

"El 29 de agosto de 1997 pasó. No ocurrió gran cosa. Michael Jackson cumplió 40 años. No hubo Día del Juicio Final", menciona Connor en un tono relajado, dando cuenta de un futuro en el que el apocalipsis fue evitado. Esta escena está disponible en ediciones como DVD y Blu-Ray.

Arnold Schwarzenegger revela cuál es la película sobre Terminator que más odia

Arnold Schwarzenegger alcanzó la fama mundial con su papel del T-800 en Terminator, dirigida por James Cameron. Aunque su carrera cinematográfica ya incluía títulos como Conan el Bárbaro, fue la saga del robot humanoide la que consolidó su carrera.

Sin embargo, a pesar de su relación estrecha con la franquicia, el exgobernador de California no está satisfecho con todas las entregas. En una entrevista con Collider, el exgobernador de California expresó su desagrado por Terminator Salvation, calificándola de "horrible".

En 2012, tres años después del estreno de Terminator Salvation, Arnold Schwarzenegger manifestó su disposición a participar en remakes de sus películas, siempre y cuando se hicieran de manera adecuada.

"Estoy abierto a volver a rodar un remake de casi todas mis películas, como un Terminator bien hecho, ya que el último fue horrible. El resultado no fue el esperado y no me gustó", confesó el actor, quien apareció digitalizado en la cinta.

Terminator Salvation, protagonizada por Christian Bale y Sam Worthington, no logró conectar con el actor ni con muchos fans. Aunque Schwarzenegger no detalló específicamente sus razones para detestar la película, su opinión coincide con la de numerosos seguidores que consideran esta entrega, junto a Terminator Genisys, como las más flojas de la saga, según Rotten Tomatoes.

