Paramount logra retirar una demanda por mal uso de tecnología en 'Terminator Génesis'

Paramount Pictures resolvió una demanda que acusaba a la productora de cine estadounidense de hacer un mal uso de la tecnología de captura en movimiento en la película de 2015 Terminator Génesis.

La compañía cinematográfica y la empresa demandante, la tecnológica Rearden LLC, solicitaron desestimar el caso de forma permanente, indicó el documento presentado este martes ante un tribunal federal de California.

Rearden no podrá volver a presentar un caso de este tipo contra los estudios por esta película.

¿De qué trata la demanda de Rearden contra Paramount por Terminator Génesis?

Paramount fue demandada en agosto de 2017 por la empresa tecnológica por presuntamente infringir los derechos de la propiedad intelectual de la tecnología de captura de movimiento, MOVA, para transformar el rostro de Arnold Schwarzenegger, de 76 años, en la cinta de 2015 de la saga Terminator.



Este es el segundo acuerdo que alcanza Rearden contra grandes productoras, después de que el pasado lunes resolviera una demanda contra el coloso del entretenimiento The Walt Disney Company por realizar un uso inadecuado de MOVA en producciones de éxito como Deadpool, aunque el acuerdo excluyó la nueva versión de La bella y la bestia, lanzada en 2017.



En el caso de este último filme, protagonizado por Emma Watson y Dan Stevens, un tribunal de Oakland (California) declaró a Disney culpable de infringir los derechos de propiedad intelectual relacionados con los efectos visuales de la cinta y otorgó a Rearden casi 600 mil dólares por los daños causados, pero el proceso sigue abierto.

Arnold Schwarzenegger revela cuál es la película sobre 'Terminator' que más odia

Arnold Schwarzenegger, uno de los más reconocidos actores de Hollywood, alcanzó la fama mundial con su papel del T-800 en Terminator, dirigida por James Cameron. Aunque su carrera cinematográfica ya incluía títulos como Conan el Bárbaro, fue la saga del robot humanoide la que consolidó su carrera.

Sin embargo, a pesar de su relación estrecha con la franquicia, el exgobernador de California no está satisfecho con todas las entregas. En una entrevista con Collider, el exgobernador de California expresó su desagrado por Terminator Salvation, calificándola de "horrible".

En 2012, tres años después del estreno de Terminator Salvation, Arnold Schwarzenegger manifestó su disposición a participar en remakes de sus películas, siempre y cuando se hicieran de manera adecuada.

"Estoy abierto a volver a rodar un remake de casi todas mis películas, como un Terminator bien hecho, ya que el último fue horrible. El resultado no fue el esperado y no me gustó", confesó el actor, quien apareció digitalizado en la cinta. (Con información de EFE)

