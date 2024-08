James Cameron ya trabaja en un nuevo proyecto de 'Terminator': "Es totalmente confidencial"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Terminator, la icónica saga de ciencia ficción estadounidense, volverá pronto con un nuevo proyecto de la mano de James Cameron. Fue el propio director quien reveló que "está trabajando" en un material inédito sobre el Día del Juicio Final y la rebelión de máquinas que conquistó la pantalla grande desde 1984.

A casi 40 años del estreno de The Terminator, la primera película de James Cameron sobre el icónico ciborg asesino T-800 protagonizado por Arnold Schwarzenegger, el cineasta confirmó su próximo trabajo en la franquicia.

Fue durante una entrevista con The Hollywood Reporter que Cameron fue consultado por el próximo estreno de la serie animada de Netflix, Terminator Zero, a la cual calificó de "interesante" ya que le hizo recordar a Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

"Me resulta interesante que otras personas cuenten historias en un mundo que yo puse en marcha. ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué les intrigó? ¿Hacia dónde van con eso? Parece que están volviendo a la causa raíz del Día del Juicio Final (la guerra nuclear) y si esa es una línea temporal definitiva. Me daría curiosidad ver qué se les ocurre", inició diciendo el también director de Avatar.

Seguidamente, añadió: "Ahora estoy trabajando en mi propio material de Terminator. No tiene nada que ver con eso. Al igual que con The Sarah Connor Chronicles, ocasionalmente tocaron cosas con las que había estado jugando de forma completamente independiente. Así que hay algo de curiosidad allí. No es una curiosidad ardiente, pero, obviamente, sería bueno ver que tuviera éxito".

James Cameron reveló que viene trabajando un nuevo proyecto de 'Terminator'. | Fuente: AFP

James Cameron sobre su proyecto de Terminator: "Es totalmente confidencial"

James Cameron es el director de las dos primeras películas de Terminator. Luego del estreno de Terminator 2: El Juicio Final en 1991, el también guionista se alejó de los otros estrenos cinematográficos de la franquicia (La Rebelión de las Máquinas, La Salvación y Génesis) hasta el 2019, año del lanzamiento de Terminator: Destino oculto, filme donde estuvo como productor y que marcó el regreso de Arnold Schwarzenegger.

Antes de Terminator: Destino oculto, Cameron pudo recuperar sus derechos a su serie de películas, anunciando que iba a incluir a Schwarzenegger en sus próximos estrenos. Por el momento, el cineasta de 69 años no quiso dar más detalles de su nuevo material. Sin embargo, se espera el regreso del actor con su recordado personaje.

"(Este nuevo proyecto de Terminator) es totalmente confidencial. No quiero tener que enviar un agente robótico potencialmente peligroso si se habla de ello, ni siquiera de manera retroactiva", expresó a The Hollywood Reporter.

Arnold Schwarzenegger interpretó al ciborg asesino T-800, conocido como 'Terminator'.Fuente: Orion Pictures / Hemdale Film Corporation

¿De qué trata la primera película The Terminator?

The Terminator es una película de ciencia ficción estrenada en octubre de 1984 de la mano del director James Cameron. El filme, como toda la franquicia, se basa en la batalla futura entre el programa de inteligencia artificial Skynet y la humanidad liderada por John Connor.

El largometraje fue protagonizado por Arnold Schwarzenegger como el ciborg asesino encargado de asesinar a Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Por su parte, Michael Biehn hace el papel de Kyle Reese, un soldado enviado del futuro para proteger a Sarah.

"Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años ochenta. Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot (Terminator) cuya misión será eliminar a Sarah Connor, la madre de John, e impedir así su nacimiento", se lee en la sinopsis oficial.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis