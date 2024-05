'Dispararon al pianista': coproducción peruana entre las mejores películas del año, según The Washington Post

Una selecta lista de 23 películas ha sido elaborada por críticos y colaboradores del prestigioso diario The Washington Post. Esta recopilación destaca los mejores títulos estrenados hasta ahora en 2024 y entre ellas figura la coproducción peruana Dispararon al pianista.

El 2024 ha traído consigo una serie de películas que han cautivado a críticos y espectadores por igual. Entre ellas se encuentran algunas producciones notables como Guerra civil, protagonizada por Kirsten Dunst, Desafiantes, con Zendaya, Amor, Mentiras y Sangre, protagonizada por Kristen Stewart, y Perfect Days, nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2024.



Por otro lado, destaca Dispararon al pianista, cuyo título original es They Shot the Piano Player, una coproducción peruana dirigida por Fernando Trueba y Javier Mariscal, que ha sido seleccionada por The Washington Post como uno de los mejores filmes estrenados en Estados Unidos en lo que va del año.

La película animada ha tenido un recorrido destacado, siendo nominada a los Premios Goya y Platino de 2024 por animación. Su estreno mundial fue en la edición 50 del Festival de Cine de Telluride, Estados Unidos. Además, ha sido exhibida en los festivales de Toronto, Vancouver y San Sebastián, antes de su estreno comercial en octubre de 2023.

¿Qué dijo The Washington Post sobre Dispararon al pianista?

Según The Washington Post, Dispararon al pianista celebra el espíritu de la bossa nova brasileña y rinde homenaje a los artistas que viven únicamente a través de grabaciones y entrevistas archivadas. La película no desentraña tanto un misterio como confirma una tragedia, ofreciendo una reflexión conmovedora y agridulce sobre la desaparición de Francisco Tenório Júnior.

¿De qué trata Dispararon al pianista?

La trama de la película gira en torno a la desaparición del pianista brasileño Francisco Tenório Júnior en Buenos Aires durante la dictadura militar en 1976. Un periodista musical estadounidense, ficticio en la historia, investiga este caso mientras prepara un libro sobre la bossa nova, centrándose en la vida y obra de Tenório.



La película cuenta con una banda sonora que incluye música de João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Vinicius de Moraes y Paulo Moura, y la voz del periodista ficticio Jeff Harris está interpretada por el actor Jeff Goldblum.



Este proyecto es el resultado de una colaboración entre productoras de España, Francia, Holanda, Portugal y Perú. Los créditos de producción incluyen a Fernando Trueba PC, Gao Shan Pictures, Les Films D’ici, Prima Linea, Submarine Animanostra y Tondero Producciones.

