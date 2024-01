Toshio Suzuki, productor de 'El niño y la garza': "Sería muy feliz si ganáramos un segundo Oscar"

Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, ha celebrado la reciente nominación de El niño y la garza como mejor película animada en los premios Oscar 2024. En un comentario reciente, Suzuki expresó abiertamente su alegría al afirmar que se sentiría extremadamente feliz si el filme lograra una segunda estatuilla para el estudio, recordando su triunfo previo con El viaje de Chihiro en 2003.

El niño y la garza, conocida en inglés como The Boy and the Heron, fue galardonada con el Globo de Oro 2024 a mejor película de animación. Ahora, se prepara para competir en la categoría correspondiente en los premios Oscar, donde enfrentará una fuerte competencia que incluye títulos como Elemental, Nimona, ¡Spider-Man: Across the Spider-Verse y Robot Dreams.

"Sería muy feliz si pudiéramos ganar nuestro segundo Oscar tras el de El viaje de Chihiro. Espero con ansias el anuncio en marzo", dijo Suzuki en un comentario publicado por la prensa japonesa tras el anuncio de la nominación. Además, la película se encuentra en competencia por siete premios Annie, que celebran lo más destacado en el ámbito del cine animado.

¿Qué otras películas japonesas están nominadas al Oscar?

Con El niño y la garza (The Boy and the Heron), Studio Ghibli ha alcanzado su séptima nominación al premio Oscar, y ahora busca su segunda estatuilla. La icónica casa de animación ya hizo historia al ganar el codiciado premio en 2003 por El viaje de Chihiro, dirigida magistralmente por Hayao Miyazaki, quien, a sus 83 años, sigue siendo una figura destacada en el mundo de la animación.

Sin embargo, Japón ha sido reconocido con más nominaciones este año. Godzilla Minus One, de Takashi Yamazaki, ha sido nominada en efectos visuales, mientras que Perfect Days, de Wim Wenders, busca llevarse el codiciado Oscar a película internacional. Además, el escultor hiperrealista japonés Kazuhiro Tsuji, conocido artísticamente como Kazu Hiro, y su equipo han sido nominados por maquillaje y peluquería por su destacada contribución a Maestro, dirigida, producida y protagonizada por Bradley Cooper.

¿Quiénes fueron nominados al Oscar 2024?

Oppenheimer, de Christopher Nolan, y Poor Things, de Yorgos Lanthimos, encabezan las nominaciones en la 96 edición de los premios Oscar, con 13 y 11 menciones, respectivamente. Otras destacadas con numerosas nominaciones son Killers of the Flower Moon dirigida por Martin Scorsese y Barbie, la obra de Gretta Gerwig inspirada en la famosa muñeca de Mattel.

El último martes, los actores Zazie Beetz y Jack Quaid anunciaron los nombres de las diez contendientes a mejor película para los Oscar 2024, junto con los demás nominados en diversas categorías. Además de las anteriores, en la categoría principal compiten Killers of the Flower Moon, Anatomy of a Fall, Maestro, The Holdovers y The Zone of Interest.

La ceremonia de este año está programada para el 10 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, en una noche donde también compiten American Fiction, del novel director Cord Jefferson, que aborda la historia de un profesor que escribe un exitoso libro lleno de estereotipos sobre afroamericanos, y el drama romántico Past Lives, de la cineasta coreano-canadiense Celine Song.

'El niño y la garza' fue nominada al Oscar 204 por animación.Fuente: Studio Ghibli

