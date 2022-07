La mansión de "El Padrino" está ubicada al sur de Nueva York (EE.UU.). | Fuente: Twitter

La mansión de Vito Corleone, el jefe mafioso de la mítica película "El Padrino" que dirigió Francis Ford Coppola, está en alquiler en la plataforma Airbnb al increíble precio de 50 dólares la noche.

La casa, situada en Staten Island, al sur de Nueva York, tiene 6 248 pies cuadrados (600 metros cuadrados) y es la que aparece en la apertura de la primera entrega de "El Padrino" (1972), en la escena de la boda de una hija de Corleone que se celebra en el jardín.

La plataforma de alquiler online explicó que se trata de "una casa familiar" y "un barrio tranquilo", y por ello se alquila bajo ciertas condiciones: el contrato debe cerrarse por todo el mes de agosto y solo pueden entrar hasta cinco personas, dos adultos y tres hijos, estando excluidas "en todo momento visitantes de fuera o huéspedes adicionales".

En la casa de Vito Corleone se celebró la boda de su hija Connie, que abre la cinta "El Padrino". | Fuente: Paramount

Los espacios de la mansión de don Corleone

La mansión de "El Padrino" consta de cinco dormitorios, siete cuartos de baño, una piscina de agua de mar, un bar en el sótano, una habitación de juegos y un gimnasio, aunque al parecer los dueños guardan algunos secretos porque especifican que el inquilino no podrá usar los armarios del sótano ni del ático.

Adicionalmente, los inquilinos tendrán derecho a servicio de limpieza todos los jueves, un "paisajista" una vez por semana y al cuidado de piscina dos veces por semana.

Todavía no es posible hacer reservas, pues la oferta comienza el próximo miércoles 27 de julio.



"El Padrino" cumplió 50 años de estrenada este 2022. En RPP Noticias conversamos con especialistas para analizar la vigencia de esta película, cuyo elenco fue encabezado por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan y Diane Keaton.

En los espacios de esta casa neoyorkina, Michael Corleone y su padre, don Vito, planeaban las movidas de su familia en la mafia italiana. | Fuente: Paramount

Una oferta que no se puede rechazar

El diario New York Post ironizó sobre el precio y dice que "Airbnb te hace una oferta que no podrás rechazar", echando mano de una de las frases más conocidas de la película.

El mismo diario aseguró que la mansión, construida en 1930, fue vendida en 2016 por 2,4 millones de dólares, después de que los vendedores la sometieran a una renovación integral.

"El Padrino" fue el quinto largometraje de Francis Ford Coppola, quien además rodó la segunda parte que se estrenó en las salas de cine dos años después de la primera, en 1974. En dicha secuela, se retomó la historia de la familia Corleone, pero esta vez con Michael al frente de los negocios.

(Con información de EFE)





