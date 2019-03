"Batman" de Tim Burton cumple 30 años de estrenada. | Fuente: Warner Bros.

En tiempos de taquilleros éxitos de superhéroes en el cine y sintonizadas series de televisión y servicio por streaming de personajes de cómic que pocas veces pensamos ver en exitosas temporadas como Arrow, Flash, Daredevil o Punisher vale recordar a los personajes que iniciaorn el camino para este Boom de los Superheroes en pantalla.

Tal es el caso dela película “Superman” de Christopher Reeve o el “Batman” de Michael Keaton, justamente este último esta de aniversario este 2019, ya que se cumplen 30 años desde su fecha de estreno en 1989.



La cinta dirigida por ese entonces novel pero talentoso Tim Burton se convirtió en el giro de tuerca para las historias cinematográficas del popular personaje de DC Comics que hoy es uno de los héroes estandartes de la compañía y de Warner Bros, su casa cinematográfica.





El éxito del film origino que se realicen más películas del hombre murciélago. Es así que en 1992 llegó "Batman Regresa", repitiendo nuevamente en la silla de director con Tim Burton y con Michael Keaton para dar vida a Batman y Bruce Wayne, a ellos se sumó Michelle Pfeiffer quien encarnó a Gatubela y Danny DeVito personificando al Pingüino, este último personaje no fue del agrado total de los directivos de Warner Bros, quienes tuvieron dificultades para vender merchandaising con su personificación y por lo cual se solicitó bajar el tono oscuro a las próximas entregas de Batman.



Debido a esto Tim Burton y Michael Keaton no continuaron en la saga, llegando el controvertido director Joel Schumacher para dirigir las próximas entregas de Batman como lo fueron “Batman Forever” y “Batman y Robin”, las dos películas más flojas de la saga noventera que debido al fracaso se vio obligada a reiniciar el universo de Batman en el cine.



