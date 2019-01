80 años de Batman: 10 cómics memorables del Caballero de la Noche

Batman se ha convertido en parte de la cultura popular gracias a las cautivantes historias que ha presentado desde su concepción en el N° 27 de las historietas de DC Comics, en 1939, cuando tuvo que enfrentar a un empresario químico que asesinó a sus socios.

Desde aquel entonces, este héroe ha cautivado a las masas gracias a la complejidad y humanización que tienen cada uno de sus personajes, pese a que algunos de ellos escapan de lo que podría denominarse como “normal”.

Es así como la editorial a cargo de sus historias ha sabido elaborar tramas tan ingeniosas, dramáticas y espectaculares, que calaron en los corazones de los fieles de seguidores del Murciélago, hasta saltar a adaptaciones plausibles en el cine y la televisión.

Tales son los casos de “Una muerte en la familia”, que llegó al cine animado con “Under the Red Hood”, una de las adaptaciones más aplaudidas de los cómics del Caballero de la Noche, presentándonos la muerte de Jason Todd, el segundo Robin, quien luego se convertiría en el antihéroe Capucha Roja.

Así también, “La caída del Murciélago”, que inspiró “Batman Asciende” de Christopher Nolan, teniendo a Bane como el protagonista de uno de los retornos más asombrosos de la historia de Bruce Wayne. Aquella viñeta en la que el villano destruye la columna de Wayne, quedará registrado en la cultura popular.

No podemos dejar de lado “Arkham Asylum”, cómic que inspiró uno de los videojuegos más aclamados de los últimos tiempos, en el que el Joker toma el control del manicomio de villanos de Ciudad Gótica.

Las obras “Batman: The Dark Knight Returns”, “Batman: Year One”, “Batman: Night of the Owls”, entre otras increíbles piezas gráficas que, sin duda, seguirán grabadas en la historia de los amantes de las historietas.

“Batman: La broma asesina”, obra de Alan Moore, fue uno de los cómics alcanzó diferentes reconocimientos, pese a la polémica que enmarcaban sus viñetas, llegando incluso a tener una adaptación animada no apta para menores.

Aquí, el Joker anuncia su regreso con un crímen que marcó a la batifamilia: Un disparo que dejó en silla de ruedas a Bárbara Gordon de por vida. De esta forma, intenta convertir a Jim Gordon en un villano usando la locura y la violencia. Aunque es la escena final en la que el Príncipe Payaso y Batman rién juntos lo que quedará tatuado en nuestra retina.