Five Nights at Freddy’s: mira el tráiler de la película antes de su estreno en octubre

La película Five Nights at Freddy’s lanzó su tráiler oficial como parte de su estreno el próximo 27 de octubre del 2023. La productora Blumhouse Productions y el estudio cinematográfico Universal Picture decidieron dar a conocer las primeras imágenes de este primer teaser basado en el popular videojuego creado por Scott Cawthon.

Five Nights at Freddy’s se adaptará en la categoría de terror como uno de los videojuegos más conocidos que pasa a la pantalla grande para captar un mayor número de fanáticos generando expectativas antes de Halloween.

El estreno de Five Nights at Freddy’s fue fijado para este octubre en Estados Unidos y en la plataforma de streaming Peacock, El filme aún no tiene una fecha para su llegada a Latinoamérica, pero se espera que mantenga la misma historia del videojuego.

Five Nights at Freddy's lanza su primer tráiler oficial antes de su estreno el 27 de octubre. | Fuente: Blumhouse

Película se sitúa en la pizzería de Freddy Fazbear

La película Five Nights at Freddy’s cuenta con varios elementos del juego teniendo a los animatrónicos como sus principales personajes, y quienes darán más de un susto al vigilante Mike Schmidt (Josh Hutcherson) trabajando en su habitual turno noche dentro de la pizzería de Freddy Fazbear.

La dirección de este nuevo largometraje está a cargo de Emma Tammi, teniendo en el resto de su elenco a actores como Matthew Lillard, Mary Stuart Masterson y Elizabeth Lali.

Five Nights at Freddy’s: los pósters oficiales de la película

La película Five Nights at Freddy’s ha tenido diversas adaptaciones antes de confirmarse su estreno este año. Los fans estuvieron esperando desde el anuncio de Warner Chanell en abril del 2015, pero fue en el 2017 cuando Blumhouse Productions inició el proceso.

A continuación, dejamos los posters oficiales que acompañan el lanzamiento de esta nueva película de terror.