'IntensaMente 2': ¿qué dice la crítica sobre la nueva aventura emocional de Pixar?

La crítica generalmente ha elogiado a IntensaMente2 por su originalidad, profundidad emocional y su habilidad para abordar temas complejos de una manera accesible para todas las edades.

IntensaMente 2 continúa la saga con una historia que combina ingeniosamente la evolución emocional con la complejidad de la adolescencia. Esta vez, nos sumerge en un mundo donde las emociones de Riley enfrentan nuevos desafíos y descubrimientos. La película no solo mantiene la calidad visual y narrativa que caracteriza al estudio, sino que también introduce personajes frescos que añaden capas de profundidad a la trama.

Con su habilidad única para entrelazar humor y reflexión, IntensaMente 2 ofrece una experiencia cinematográfica que resonará tanto con jóvenes como con adultos, explorando temas universales con el sello distintivo de Pixar. La prensa especializada asistió a una función previa para dar sus críticas y aquí te compartimos las reseñas más destacas. ¿Podrá generar suficientes números en la taquilla? Lo descubriremos el fin de semana.

¿Qué dice la crítica sobre IntensaMente 2?

1. Jordan Hoffman, de Entertainment Weekly

"A pesar de que los temas centrales de la película pueden parecer repetitivos, sigue siendo significativa como una película infantil, con sus pros y contras. (...) Aunque cuenta con una animación divertida, una exploración interesante de Las Pistas de Blue y una paleta de colores vibrante que recuerda a una caja de cereal Trix explotada, la película tiene un aire de tarea obligada. Ver una película de Pixar hoy en día a menudo se siente como decir: '¡Suban al coche, niños, vamos a aprender algunas lecciones de vida!'. (...) A veces, simplemente reír y hacer ruido es una opción más agradable para el entretenimiento familiar".

2. Peter Bradshaw, de The Guardian

"(...) La visión del crecimiento en IntensaMente 2 no alcanza la intensidad emocional de la canción When She Loved Me, de Toy Story 2, pero ofrece muchos momentos entretenidos. Entre ellos, destaca una excelente representación de cómo el sarcasmo adolescente afecta las placas tectónicas de tu geología emocional".

3. Ross Bonaime, de Collider

"Desde el destacado elenco de voces hasta la dirección de LeFauve y Mann, y el audaz guion de Holstein, acompañado por la tremenda banda sonora de Andrea Datzman que se basa de manera sutil y brillante en el magnífico trabajo de Michael Giacchino, IntensaMente 2 es, sin duda, una de las mejores secuelas de Pixar. Esta película no solo demuestra que Pixar puede crear conceptos de alto nivel con estilo, sino también revitalizar sus franquicias existentes de manera sorprendente. Intensa-Mente 2 captura todas las excentricidades, complejidades y decisiones que nos definen, convirtiéndose en uno de los mejores títulos de Pixar en años".

4. David Ehrlich, de IndieWire

"Aquí tenemos otra película que aborda la mente humana con la visión técnica de un artista digital y el enfoque meticuloso de un contador corporativo; una película tan implacablemente "identificable" que solo un chatbot podría sentirse reflejado en ella. Es una historia sobre el caos universal de la adolescencia contada por un estudio que alguna vez se enorgulleció de su originalidad, pero que ahora, tras sufrir un poco de vergüenza pública, comparte el miedo de cada adolescente a ser diferente. Al igual que Riley, Pixar parece decidida a olvidar lo que la hizo tan especial en primer lugar".

5. David Rooney, de The Hollywood Reporter

"El equilibrio entre la psicología básica con conceptos abstractos y la comedia de observación inspirada hace de esta una historia singularmente cautivadora sobre la mayoría de edad. (...) Los ritmos de la historia de IntensaMente 2, las secuencias de acción y los momentos sentimentales, como la conmovedora desesperación de Joy cuando se queda sin ideas, están afinados con maestría. Las imágenes deslumbrantes, con colores aún más vibrantes y personajes más expresivos que antes, no dejan de impresionar".

'IntensaMente 2' se perfiló como uno de los eventos cinematográficos más esperados del 2024. Fuente: Pixar

6. Owen Gleiberman, de Variety

"IntensaMente 2 marca un regreso creativo triunfante para Pixar, logrando lo que este estudio hace mejor en sus mejores momentos: encontrar el equilibrio perfecto entre la perspectiva de niños y adultos. La película se centra en las microdecisiones que todos tomamos para esculpir nuestra personalidad. ¿Permitiremos que nuestra ansiedad supere nuestra alegría? ¿Dejaremos que nuestro deseo de encajar abrume nuestra verdadera esencia? La película aborda estas cuestiones de una manera tan fascinante que te dejará ansioso por la próxima secuela, la cual explorará las tormentas internas de Riley a medida que crece".

7. William Bibbiani, de The Wrap

"La nueva Intensamente puede desafiar nuestra lógica (si es que la lógica existiera en este universo), pero lo más importante es que logra una conexión personal, con deslumbrantes animaciones, personajes memorables e ideas valiosas que necesitan ser explicadas, aunque rara vez sucede, especialmente en películas para audiencias más jóvenes. Aunque no alcanza el nivel de la original, que era más divertida, más triste y tenía un poco más de sentido, el propósito de una secuela no es superar a la original. El objetivo de una secuela es presentar otra historia que valga la pena contar, y sin duda, IntensaMente 2 cumple con esa tarea".

8. Gonzalo Franco, de Hipertextual

"IntensaMente 2 tiene varios elementos que la destacan. La introducción de nuevos personajes y los recursos utilizados para explorar la mente adolescente son aciertos notables. Sin embargo, la película carece de gran parte de la magia, frescura y originalidad de su predecesora, por lo que no logra alcanzar su nivel. Aun así, es una secuela que tiene su justificación. Está diseñada para un público ligeramente más maduro que el de la primera entrega, ofreciendo profundidad y reflexión. Aunque no alcanza su máximo potencial, Pixar logra recuperar parte de su brillantez imaginativa que había ido perdiendo".

9. Siddhant Adlakha, de IGN

"Aunque su nuevo y caótico elenco tiene un propósito claro, IntensaMente 2 es más una metáfora que una experiencia vivencial. Aborda de manera inteligente las confusas emociones asociadas con la pubertad, pero rara vez permite al espectador sentir o experimentar esas emociones como lo hizo su predecesora. Además, no alcanza los altos estándares que Pixar ha establecido en películas impulsadas por emociones adolescentes, como Luca y Turning Red, lo que la hace sentir como un paso atrás en varios aspectos".

10. Raquel Hernández Luján, de Hobby Consolas

"¡Menudo reto supera IntensaMente 2! Las expectativas eran altísimas, pero la película no decepciona poniendo toda la carne en el asador y dejándonos uno de los relatos más redondos de la factoría Pixar de los últimos tiempos (...) Te saca buenas carcajadas a costa del ingenio que derrocha a la hora de poner en pie la historia e introduce nuevas capas de complejidad sin renunciar a su lado más lúdico y simpaticón".

