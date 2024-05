Bruce Springsteen estrenará documental en Disney+ sobre su gira mundial con E Street Band

Bruce Springsteen, el icónico guitarrista y compositor estadounidense, será protagonista de un nuevo documental sobre su gira mundial con la banda E Street Band realizada el 2023 y 2024, según informó Variety en un informe este martes 14 de mayo.

Asimismo, el portal especializado en cine reveló que el documental titulado 'Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band' estará a cargo de la emisión de Disney+ y Hulu que ya fijaron el estreno de su emisión para el próximo mes de octubre.

De acuerdo con portal especializado en cine, el documental presentará imágenes de los ensayos de Bruce Springsteen con E Street Band, así como los momentos detrás de cámaras, las conversaciones que tuvo el músico mientras desarrollaban la lista de canciones y los clips de archivo de la banda para ambiental la historia.

“El proyecto pretende complementar el conjunto existente de obras autobiográficas de Springsteen, que incluye las memorias ‘Born to Run’, la actuación en vivo (y el documental) ‘Springsteen on Broadway’ y las películas ‘Western Stars’ y ‘Letter to You’”, sostiene Variety.

Thom Zimny dirigirá documental sobre gira de Bruce Springsteen

Por otro lado, se conoció que Thom Zimny dirigirá el documental de la gira de Bruce Springsteen con E Street Band. Zimny ya trabajó antes con Springsteen en Western Stars y Springsteen on Broadway, así como en los documentales musicales: The Gift: The Journey of Johnny Cash y Willie Nelson & Family.

Asimismo, Thom Zimny estará en la producción con el mismo Bruce Springsteen. A ellos se suman: Jon Landau (mánager de Springsteen), Adrienne Gerard y Sean Stuart.

Es importante precisar que Bruce Springsteen y E Street Band culminaron la primera etapa de su gira mundial programada para este 2024. “El músico y su banda tocarán en 25 shows en toda Europa esta primavera y verano antes de regresar a Norteamérica para más fechas a partir de agosto", precisa Variety.

Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen en nueva película

Semanas atrás, se conoció que Jeremy Allen White interpretará a Bruce Springsteen en Deliver Me From Nowhere, la nueva película de drama basada en la realización del álbum 'Nebraska' (1982) del rockero estadounidense.

De acuerdo con Deadline y Variety, el actor de 33 años, ganador del Emmy y dos Globos de Oro con la serie The Bear, encarnará al músico ganador de un Oscar en un filme adquirido por Disney y 20th Century Studios.

Según detalló Deadline, Jeremy Allen White interpretará al vigente cantante de rock en “un momento crucial de su vida” cuando estuvo lidiando “con demonios personales y tratando de convertirse en una superestrella mundial”.

Este nuevo proyecto de 20th Century Studios se centrará en el proceso de ‘Nebraska’, álbum que Bruce Springsteen escribió en 1982 convirtiéndose en “uno de los álbumes más emocionalmente crudos, oscuros y honestos de la historia de la música reciente”.

