Matt Bomer asegura que perdió el papel de Superman por su orientación sexual

Matt Bomer es un actor estadounidense conocido por su versatilidad. Participó en series de televisión como American Horror Story y White Collar; y en películas, Magic Mike, The Magnificent Seven y Maestro, de Netflix. Por su larga trayectoria, estuvo a punto de ser Clark Kent en una película de Superman programada para el año 2000.

Sin embargo, se vio truncado ya que, de acuerdo con el artista, no fue elegido por su orientación sexual. Como se recuerda, en 2012, reveló que es abiertamente gay y ha hablado públicamente sobre ello en reiteradas ocasiones.

La cinta titulada Superman: Flyby era una nueva versión del superhéroe escrita por J.J. Abrams. De acuerdo con Matt Bomer, había firmado un contrato para protagonizar tres películas de la mano con Warner Bros., pero cree que, por ser homosexual, afectó su casting: "Sí, esa es mi comprensión. En esa época de la industria, algo así aún podía utilizarse en tu contra", dijo en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

El actor no ha sido el único que ha afirmado que han rechazado su participación en una película por ser gay. La autora Jackie Collins reafirmó esta situación en entrevista con Gaydar Radio: "Alguien no lo quería y les dijo [a los productores] que era gay”, comentó sobre la experiencia de audición de Bomer en ese entonces. "Ellos dijeron, ‘No, no podemos contratarte’. La razón por la que no fue contratado fue porque era gay".

La revelación de Matt Bomer deja al descubierto los retos que tienen que pasar los artistas LGTBI+, que no se sienten incluidos en la industria. A pesar de que Superman: Flyby nunca llegó a estrenarse, el director Bryan Singer lanzó Superman regresa (Superman Returns), en 2006, con el protagónico de Brandon Routh.

A lo largo de su carrera, Matt Bomer ha recibido varios elogios y premios por sus actuaciones.

El actor David Corenswet es el nuevo Superman

El cineasta James Gunn compartió la primera imagen del actor David Corenswet caracterizado como Superman para la nueva película sobre el ‘Hombre de acero’. La revelación se hizo a través de la cuenta de Instagram de director, donde se muestra al intérprete luciendo el clásico traje del superhéroe.

De acuerdo con Gunn, la instantánea "fue tomada en el set por (la fotógrafa) Jess Miglio y fue completamente en cámara". A sus 30 años, Corenswet asume su primer papel protagónico en la industria cinematográfica después de haber trabajado en roles secundarios en el elenco de The Politician y Hollywood, dos series de Netflix creadas por Ryan Murphy.

El elenco de la próxima película cuenta con otras estrellas aparte de David Corenswet como Rachel Brosnahan interpretando a Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Nathan Fillion como Green Lantern, Anthony Carrigan como Metamorpho, Wendall Pierce como Perry White e Isabela Merced como Hawkgirl.

La fecha de estreno para Superman está programada para el 11 de julio de 2025 en Estados Unidos, aunque aún no se han proporcionado detalles sobre su lanzamiento en Latinoamérica.

