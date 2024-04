"Siempre lo extrañaremos": Warner recuerda cumpleaños de Heath Ledger, icónico actor de 'Batman'

Heath Ledger cumpliría hoy 45 años. El fallecido actor australiano, famoso por su papel de Guasón en la memorable película de Christopher Nolan, Batman: El caballero de la noche, nació un 4 de abril de 1979 y este jueves celebraría un nuevo cumpleaños.

En ese sentido, Warner Channel, franquicia televisiva de Warner Bros, decidió usar sus redes sociales para difundir imágenes de producción de Heath Ledger como Guasón, personaje antagónico de Batman que le permitió ganar un premio Oscar como Mejor actor de reparto el 2009 siendo el segundo actor en obtener el premio de manera póstuma después de Peter Finch (Network), en 1976.

“Hoy sería su cumpleaños, siempre los extrañaremos. Felicidades, Heath Ledger”, escribió Warner Channel en su cuenta oficial de X (Ex Twitter) e Instagram con cuatro fotos del actor con su caracterización de Guasón, papel por el cual recibió diversos elogios y excelentes críticas de los medios y expertos en el cine.

Asimismo, usuarios y fanáticos decidieron mandar sus mensajes en el post de Warner Channel que recuerda a Heath Ledger. “El mejor Joker de todas las generaciones y las que vienen”, “El mejor de todos, increíble actor”, “Amor a Heath Ledger”, El más extrañado de todos los Joker”, “Nuestro mejor Joker de la historia, feliz cumpleaños hasta el cielo”, expresaron los comentarios.

Heath Ledger saltó a la fama con la comedia adolescente '10 cosas que odio de ti'. | Fuente: Touchstone Pictures

‘Secreto en la montaña’, ‘El patriota’, y otras memorables actuaciones

Si bien Heath Ledger fue elogiado por su actuación de Guasón en Batman: El caballero de la noche, ese no fue su único papel conocido en Hollywood. Ledger inició su carrera como actor en Estados Unidos en 1998 luego de participar en varios programas en televisión y producciones de cine en su natal Australia.

El actor saltó a la fama con la película de comedia adolescente 10 Things I Hate About You, o 10 cosas que odio de ti, donde interpretó al joven sombrío Patrick Verona al lado de los actores: Julia Stiles, Larisa Oleynik, Joseph Gordon-Levitt y David Krumholtz.

En el 2000, protagonizó con Mel Gibson, El patriota, filme histórico basado en la Guerra de independencia de Estados Unidos y donde Ledge encarna al joven Gabriel, hijo de Benjamín Martin (Mel Gibson).

El 2001, Heath Ledger participó en Monster's Ball, o El pasado nos condena, película de drama familiar de Lionsgate, donde actuó al lado de destacadas figuras como: Billy Bob Thornton, Halle Berry, y Peter Boyle. Ese mismo año, el actor tuvo su primer protagónico estelar con Corazón de Caballero donde encarnó al joven escudero inglés William Thatcher.

No obstante, fue con Brokeback Mountain, o Secreto en la montaña, que Heath Ledger se consagró como uno de los mejores actores del nuevo milenio. El filme, estrenado en diciembre de 2005, ganó tres premios Oscar de un total de ocho nominaciones, incluida la categoría a Mejor actor debido a la monumental actuación de Ledger como Ennis del Mar, un vaquero gay que tiene una relación clandestina con Jack Twist (Jake Gyllenhaal).

El actor australiano también participó en las películas: Clowning Around (1992), Two Hands (1999), Las cuatro plumas (2002), The Order (2003), Ned Kelly (2003), Casanova (2005), Los amos de Dogtown (2005), Candy (2006), I'm Not There (2007), entre otras.

Heath Ledger fue nominado al Oscar como Mejor actor en la película ‘Secreto en la Montaña’.Fuente: Paramount Pictures

Heath Ledger y su éxito como Guasón en ‘Batman: El caballero de la noche’

Heath Ledger brilló por todo lo alto con su actuación de Guasón en Batman: El caballero de la noche. La recordada película de Christopher Nolan, hecha para DC Studios, sobre el superhéroe oscuro de Ciudad Gótica interpretado por Christian Bale.

El largometraje logró varios reconocimientos principalmente por la actuación de Ledger. Además, la película fue nominada a ocho premios en la edición 81 de la Academia resultando ganadora a Mejor edición de sonido y Mejor actor de reparto con Heath Ledger. El premio fue recibido por su familia.

De igual manera, Ledger ganó un Globo de Oro póstumo en la misma categoría el cual fue recibido por Christopher Nolan, director de la trilogía de Batman de Warner Bros. "Heath no solo actuaba, creaba. Era un colaborador apasionado que elevó toda la producción", resaltó Nolan en su discurso en los Globos de Oro este 2024.

¿De qué murió Heath Ledger, el actor de Guasón en ‘The Dark Knight’?

Heath Ledger falleció el 22 de enero de 2008. El actor, que tenía 28 años, fue encontrado inconsciente en su apartamento en la ciudad de Manhattan. Fue su ama de llaves, Teresa Solomon, y su masajista, Diana Wolozin, quienes encontraron el cuerpo de Ledger llamando luego a las autoridades que certificaron su deceso.

El informe forense determinó que el actor murió producto de “una intoxicación aguda causado por los efectos combinados de oxicodona, hidrocodona, temazepam, alprazolam, diazepam y doxilamina”. Ledger se administraba dichos fármacos para tratar sus problemas de insomnio, ansiedad, y depresión. Sin embargo, el consumo masivo de estos, de acuerdo con los médicos, le causaron “una muerte accidental”.

