El actor Russell Crowe se unirá al elenco de "Kraven the Hunter" (Kraven, el cazador), la película derivada de Spider-Man, según confirmó el portal ComicBook. Aún no se tienen detalles sobre el papel que interpretará el ganador del Oscar, pero se sabe que Kraven será interpretado por el actor, Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron).

Para la cinta, Sony Pictures contará con la dirección de J.C. Chandor y el guion de Art Marcum, Matt Holloway y Richard Wenk. De no presentarse mayores inconvenientes, el estreno de la película está previsto para la quincena de enero de 2023.

Algunos medios adelantaron el año pasado que el rodaje de la película se realizaría en el Reino Unido a mediados o finales de marzo. Parece que pronto habrá noticias sobre el papel que está asumiendo Crowe en este nuevo proyecto.

RUSSELL CROWE VUELVE AL MCU

Esta no es la primera vez que Russell Crowe forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor hizo el papel de Zeus en la próxima secuela "Thor: Love and Thunder", dirigida por Taika Waititi.

Crowe también tiene un papel icónico en DC Movie Universe, donde interpretó al padre de Superman, Jor-El, en "Man of Steel" de Zack Snyder. Para los seguidores del MCU será interesante ver cuán importante es el papel que Crowe en Kraven the Hunter.

PELÍCULAS CONFIRMADAS

Kraven the Hunter será la tercera película de la franquicia derivada de Spider-Man que Sony lleva a los cines. Ya se han confirmado a Venom con Tom Hardy y Morbius con la participación de Jared Leto.

