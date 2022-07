Isabelle Fuhrman regresa como Esther en la segunda parte de 'La huérfana'. | Fuente: Twitter

La segunda parte de “La huérfana” contará la historia 13 años después de la primera entrega donde Esther se hizo pasar por una niña. Cabe resaltar que actualmente la actriz Isabelle Fuhrman tiene 25 y confesó que no se utilizará inteligencia artificial para que parezca una niña.

El nombre de la cinta será “Orphan: First Kill” y, para ello, la artista se mostró feliz de volver a interpretar a Esther, papel que la catalogó como el ‘icono del terror’.

“Amo el desafío de volver a interpretar a una niña, porque eso jamás se ha hecho en la historia del cine. Un adulto jamás ha regresado al rol que interpretó como niño. Es algo imposible. Y aun así lo hicimos. No usamos efectos especiales, no usamos trucos extraños de maquillaje. Es muy aterrador. Estuve ahí filmando todos los días, sé cómo lo logramos, sé todos los trucos. Ahora estoy muy perturbada porque de alguna manera tengo nueve años otra vez, y no hace sentido alguno”, comentó Isabelle Fuhrman en una entrevista.

Tras ello, se compartió la primera imagen de lo que será “La huérfana 2” que llegará en unos meses a los cines nacionales.

PRIMERA IMAGEN DE "LA HUÉRFANA 2"

Isabelle Fuhrman como Esther en la secuela de "La huérfana" que continuará con la historia de la joven 11 años después de la primera parte. | Fuente: Twitter

¿"LA HUÉRFANA" ES UNA HISTORIA REAL?



Entre diversas teorías, muchos espectadores señalaron que “La huérfana” y su protagonista estaría inspirada en Barbora Skrlová, una mujer que sufría de hipopituitarismo, enfermedad que hace aparentar como una niña o adolescente.

Al igual que la película, Barbora fue adoptada por las hermanas Mauerová quienes padecían de esquizofrenia. Ambas quedaron enamoradas de la niña y se la llevaron a vivir a Praga con ellas.

Según con el medio Daily Mail, Barbora sintió celos de los niños y los culpaba de los desastres que ella misma provocaba en la casa. Al ganarse la confianza sus hermanas, las convenció de unirse a una secta donde practicaban el canibalismo, esto terminó por enloquecerlas e hizo que las hermanas Mauerová terminaran en la cárcel.

Estrenada en el 2009, “La huérfana” se convirtió en todo un éxito para el cine de terror. La producción cinematográfica creada por Jaume Collet-Serra tendrá una segunda parte, aunque funcionará como una precuela de los acontecimientos que sucedieron en la cinta original protagonizada por Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e Isabelle Fuhrman.

