'Los 4 fantásticos': nuevo adelanto reveló cuándo y dónde ver el primer tráiler

Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están a punto de recibir el primer vistazo a Los 4 fantásticos, la nueva película de superhéroes protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach.

¡Atención, marvelitas! La espera ha sido larga, pero finalmente las noticias sobre el reboot de Los 4 fantásticos comienzan a llegar. Aunque el estreno de la película está cada vez más cerca, Marvel había mantenido a los fans a la expectativa, mostrando solo algunas imágenes conceptuales. ¡Pero esto acaba de cambiar! Y lo mejor de todo: ¡el primer tráiler está a punto de ser revelado!

A través de sus redes sociales, Marvel dejó caer un adelanto de 20 segundos este lunes. En el fragmento, un grupo de niños corre por las calles de la ciudad, esquivando autos y adultos, hasta llegar frente a un escaparate lleno de televisores retro. En uno de esos televisores aparece el mensaje: “Prepárate para el lanzamiento”.

¿Y qué es lo que muestran los otros televisores? Imágenes de la misma película, incluyendo un cohete que será clave en la historia, el cual llevará a la familia fantástica al espacio para obtener sus poderes. Además, se pueden ver a los cuatro protagonistas en sus trajes de astronauta, listos para embarcarse en la aventura que les cambiará la vida.

El video viene acompañado de un mensaje: “La Fundación Futuro te invita a despegar hacia una nueva era fantástica”. Y, para aumentar la emoción, Marvel ha confirmado que el tráiler completo se publicará este martes 3 de febrero en su canal oficial de YouTube. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!

¿Cuándo y dónde ver el tráiler de Los 4 fantásticos?

Aquí tienes los horarios del lanzamiento en vivo:

Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay - 9 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá - 7 a. m.

España - 1 p. m.

Guatemala, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica - 6 p. m.

Puerto Rico, Venezuela - 8 a. m.



¿Quiénes integran el elenco de Los 4 fantásticos?

El reparto principal incluye a:

Pedro Pascal como Reed Richards / Míster Fantástico

como Reed Richards / Míster Fantástico Vanessa Kirby como Sue Storm / Mujer Invisible

como Sue Storm / Mujer Invisible Joseph Quinn como Johnny Storm / Antorcha Humana

como Johnny Storm / Antorcha Humana Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm / The Thing

como Ben Grimm / The Thing Ralph Ineson como Galactus

como Galactus Julia Garner como Shalla-Bal / Silver Surfer

como Shalla-Bal / Silver Surfer Paul Walter Hauser

John Malkovich

Natasha Lyonne

Sarah Niles

¿Cuándo se estrena la nueva película Los 4 fantásticos?

Los 4 fantásticos (The Fantastic Four: First Steps), dirigida por Matt Shakman, llegará a los cines en formato IMAX de Latinoamérica el 24 de julio de 2025. En Estados Unidos y Canadá se estrenará al día siguiente. Esta será la película que inaugure la Fase Seis del UCM, ¡y la emoción por ver a estos superhéroes en pantalla grande no puede ser más grande!

