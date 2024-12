"No son malas películas": el CEO de Sony defiende 'Madame Web' y 'Kraven el cazador' tras fracasos en taquillas

A pesar de los fracasos en taquilla, Sony Pictures sigue apostando por su universo de Spider-Man, mientras prepara una nueva película con Tom Holland.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 2024 no fue un año de éxitos para Sony Pictures en el universo de Spider-Man. Madame Web, que se estrenó en febrero, dejó fríos a los fanáticos y a la crítica, mientras que Kraven el cazador, lanzada en diciembre, enfrentó un destino similar, decepcionando tanto en taquilla como en recepción. Sin embargo, para Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, ambas producciones: “No son películas terribles”.

► El cine en 2024: IntensaMente 2, el reinado de las secuelas y el éxito de Wicked



Y es que los números no mienten. Kraven el cazador apenas logró $11 millones en su primer fin de semana, convirtiéndose en el peor debut de una película de Marvel lanzada por Sony. Por su parte, Madame Web apenas superó los $100 millones a nivel mundial, quedando muy por debajo de las expectativas. Para rematar, incluso Venom: El último baile, que parecía una apuesta segura, resultó ser la entrega menos taquillera de la franquicia.

Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, 'Kraven the Hunter' se posicionó como el mayor fracaso del universo Spider-Man.Fuente: Sony Pictures

¿Por qué no funcionaron estas películas?

Para Vinciquerra, la respuesta es clara: los críticos. En una entrevista con Los Angeles Times, expresó: “Madame Web tuvo un rendimiento inferior porque la prensa simplemente la crucificó. No era una mala película, y tuvo un desempeño excelente en Netflix. Por alguna razón, la prensa decidió que no querían que hiciéramos estas películas y los críticos simplemente las destruyeron”.

El CEO de Sony Pictures también recordó cómo los críticos inicialmente no fueron amables con Venom: El último baile, pero el público la llevó al éxito. “También lo hicieron con Venom, pero al público le encantó y la convirtió en un éxito masivo (...) Estas no son películas terribles. Simplemente fueron destruidas por los críticos en la prensa, por alguna razón. Es como si estuvieran malditas. Si lanzamos otra, será destruida, sin importar qué tan buena o mala sea”, afirmó.

El panorama no es nuevo para Sony, que ya enfrentó un tropiezo similar con Morbius, protagonizada por Jared Leto. Los continuos resultados negativos han llevado al estudio a replantear su estrategia. “Kraven fue probablemente el peor lanzamiento que hemos tenido en los siete años y medio que llevo aquí. Es algo que aún no entiendo porque, honestamente, la película no es mala”, insistió Vinciquerra.

Tom Hardy regresa como Eddie Brock en 'Venom: The Last Dance', conocida en Latinoamérica como 'Venom: El último baile'.Fuente: Sony Pictures

¿Cuál es el futuro del universo Spider-Man?

A pesar de los tropiezos, Sony Pictures no planea rendirse. Actualmente, el estudio trabaja junto a Marvel Studios de Disney en la cuarta entrega de Spider-Man, con Tom Holland retomando el papel del héroe arácnido. Este esperado proyecto marcará el regreso de Peter Parker al cine, tres años después de Spider-Man: No Way Home.

"Hemos tenido, en su mayoría, resultados muy, muy buenos. Desafortunadamente, Kraven al cazador, que fue el último estreno, probablemente sea el peor lanzamiento que hemos tenido en los 7 años y medio que llevo aquí. No fue algo que salió muy bien, lo cual aún no entiendo porque la película no es mala", insistió.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland unieron fuerzas en el épico crossover 'Spider-Man: No Way Home'.Fuente: Sony Pictures Releasing

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis