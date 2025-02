'Los Goonies' volverán al cine con una secuela: Potsy Ponciroli fue anunciado como guionista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Goonies volverán al cine. La icónica película de aventuras y fantasía de 1985 regresará a la pantalla grande como una secuela de la mano de Warner Bros. De hecho, Deadline anunció al guionista responsable de la trama: se trata de Potsy Ponciroli, conocido por su trabajo en Old Henry, Fuera de ley, Jay and Silent Bob Reboot y Still the King.

Por otra parte, la revista estadounidense también confirmó a Steven Spielberg, creador de Los Goonies, como productor del proyecto.

“Los detalles de la trama aún no se han revelado y por el momento no hay un director asignado. Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger y Holly Bario producirán para Amblin Entertainment junto con Chris Columbus, con Lauren Shuler Donner como productora ejecutiva”, describe Deadline al dar la noticia.

Cabe resaltar que una secuela de Los Goonies era algo que se venía voceando desde hace mucho tiempo por pedidos de los fanáticos y algunos actores de la primera entrega. Sin embargo, el director Richard Donner no dio pie a un nuevo largometraje de uno de los clásicos más populares de los 80.

El año pasado, Sean Astin, estrella de Los Goonies como Mikey Walsh, mostró su entusiasmo de poder ser parte de una nueva película. "Es nuestro momento. Vamos Steven Spielberg", escribió el actor en X (antes Twitter) encima de una foto del poster de Los Goonies con el elenco original.

Potsy Ponciroli fue anunciado como guionista de la secuela de Los Goonies. | Fuente: EFE

Potsy Ponciroli sobre secuela de Los Goonies: "Todavía hay más historia que contar"

Potsy Ponciroli no pudo ocultar su emoción al revelarse su cargo de guionista para la secuela de Los Goonies. Por medio de su cuenta de Instagram, el también director estadounidense reveló que ya venía trabajando la trama del nuevo largometraje.

"He estado trabajando en esto durante más de un año, así que es increíble anunciarlo finalmente (…) Tengo la oportunidad de escribir una secuela de una de las películas más grandes y preciadas jamás hechas", expresó Ponciroli en un post con la noticia de Deadline.

Seguidamente, contó que fue gracias a Los Goonies que ingresó al mundo del cine y que como fan espera poder hacer una gran secuela.

"Los Goonies es la película que me hizo querer entrar en este negocio. Es una historia que me ha pegado toda mi vida. Como un gran fan de esta película, entiendo la importancia de no arruinarla. Algunas historias no necesitan secuelas, pero para mí, está siempre ha sido una historia que nunca se terminó. Todavía hay más historia que contar", sostuvo.

¿Quién es Potsy Ponciroli?

Potsy Ponciroli es un guionista y director estadounidense, de 43 años. Recientemente, firmó para dirigir The Rescue, un western protagonizado por Brandon Sklenar para iniciar a rodarse el próximo verano.

Ponciroli tuvo su éxito con Old Henry, un western con Tim Blake Nelson que tuvo excelentes críticas en el Festival de Cine de Venecia de 2021. Entre sus proyectos más destacados, están las series: Motor City, Greedy People y Still the King. Además, estuvo en la producción de los filmes: Jay & Silent Bob Reboot y Ted K.

Juan Matuszak (Sloth) y Anne Ramsey (Mamá Fratelli) son los actores fallecidos de Los Goonies. | Fuente: Amblin Entertainment

¿De qué trata la película original de Los Goonies?

Los Goonies llegó al cine por primera vez en 1985 mostrando el viaje de un grupo de niños en búsqueda de un tesoro perdido. En su viaje, ellos encuentran nuevos personajes, aventuras y dificultades.

"Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar Los Goonies. Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero", se lee en la sinopsis oficial.

¿Quién es quién en la película original Los Goomies?

Sean Astin como Mikey Walsh.

como Mikey Walsh. Josh Brolin como Brand Walsh.

como Brand Walsh. Jeff Cohen como Chunk Cohen.

como Chunk Cohen. Corey Feldman como Clark Mouth.

como Clark Mouth. Ke Huy Quan como Richard 'Data' Wang.

como Richard 'Data' Wang. Kerri Green como Andy Carmichael.

como Andy Carmichael. Martha Plimpton como Stef Steinbrenner.

como Stef Steinbrenner. Anne Ramsey como Mamá Fratelli (fallecida).

como Mamá Fratelli (fallecida). Robert Davi como Jake Fratelli.

como Jake Fratelli. Joe Pantoliano como Francis Fratelli.

como Francis Fratelli. John Matuszak como Sloth Fratelli (fallecido).

como Sloth Fratelli (fallecido). Lupe Ontiveros como Rosalita.

como Rosalita. Steve Antin como Troy Perkins.

