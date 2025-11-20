'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha' presenta a Joseph Zada como el joven Haymitch en su primer teaser tráiler

El avance marca el debut de Joseph Zada como el joven Haymitch Abernathy, el recordado mentor del Distrito 12 interpretado por Woody Harrelson en la saga original.

Atención, tributos. A un año de su llegada a los cines, Lionsgate sorprendió este jueves a los fanáticos al revelar el primer teaser oficial de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. El adelanto de poco más de dos minutos ofrece un vistazo contundente a esta nueva historia ambientada 24 años antes de los sucesos protagonizados por Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

El avance marca el debut de Joseph Zada como el joven Haymitch Abernathy, el recordado mentor del Distrito 12 interpretado por Woody Harrelson en la saga original. También aparecen Ralph Fiennes como el presidente Snow, así como los nuevos tributos que participarán en el Segundo Vasallaje de los 25, una de las ediciones más violentas de los Juegos del Hambre.

La película estará dirigida por Francis Lawrence, responsable de todas las entregas desde En llamas (2013). En cuanto al elenco, además de Zada y Fiennes, destacan Elle Fanning como una versión joven de Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Jesse Plemons en el rol de Plutarch Heavensbee, entre otras figuras.

Mira el teaser oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha a continuación...

¿Qué muestra el teaser de Amanecer en la cosecha?

El adelanto inicia con el Distrito 12 preparándose para el sorteo de tributos del Segundo Vasallaje de los 25. “Bienvenidos, ciudadanos de Panem, al glorioso sorteo del Distrito 12”, anuncia Drusilla Sickle (Glenn Close) frente a una multitud expectante.

Las imágenes revelan a los jóvenes seleccionados para esta edición especialmente cruel, impuesta como castigo y que obliga a cada distrito a enviar el doble de tributos. En paralelo, el teaser muestra a Haymitch siguiendo la cuenta regresiva que marca el inicio de los Juegos del Hambre.

El avance también ofrece breves vistazos de la vida de Haymitch antes de ser elegido, así como intensas secuencias de combate dentro de la arena, diseñada para elevar aún más la brutalidad del evento.

“El doble de tributos, el doble de gloria…”, se escucha mientras los participantes se preparan para luchar por sus vidas. Una explosión sacude la arena y una voz anticipa: “Creo que estos juegos van a ser diferentes”. El teaser culmina con la frase que marca el comienzo de la tragedia: “Que comiencen los quincuagésimos Juegos del Hambre”.

'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' (2026)

¿De qué trata Amanecer en la cosecha?

La película narra los orígenes de Haymitch Abernathy, un joven inteligente y carismático del Distrito 12 que es arrojado al horror de los Juegos del Hambre. La trama comienza la mañana del sorteo y muestra cómo su experiencia en la arena forja el carácter cínico y desafiante que más adelante lo convertirá en uno de los personajes más recordados de la franquicia.

'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' (2026)

¿Quiénes actúan en Amanecer en la cosecha?

Tributos

Joseph Zada como Haymitch Abernathy

como Haymitch Abernathy Mckenna Grace como Maysilee Donner

como Maysilee Donner Ben Wang como Wyatt Callow

como Wyatt Callow Molly McCann como Louella McCoy

como Louella McCoy Iona Bell como Lou Lou

como Lou Lou Jhaleil Swaby como Panache Barker

como Panache Barker Laura Marcus como Silka Sharp

como Silka Sharp Percy Daggs IV como Ampert Latier

como Ampert Latier Rada Rae como Wellie

como Wellie Sky Frances como Maritte

como Maritte Tatyana Muzondo como Ringina

como Ringina Alina Reid como Kerna

como Kerna Salimou Thiam como Clayton

como Clayton John Doeble como Buck

como Buck Kaine Buffonge como Hull

Residentes del Capitolio

Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow

como el presidente Coriolanus Snow Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee

como Plutarch Heavensbee Elle Fanning como Effie Trinket

como Effie Trinket Kieran Culkin como Caesar Flickerman

como Caesar Flickerman Glenn Close como Drusilla Sickle

como Drusilla Sickle Billy Porter como Magno Stift

como Magno Stift Iris Apatow como Proserpina Trinket

como Proserpina Trinket Edvin Ryding como Vitus

como Vitus Sandra Förster como Hersilia

como Hersilia Jax Guerrero como Tibby

Mentores

Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier

como Beetee Latier Maya Hawke como Wiress

como Wiress Lili Taylor como Mags Flanagan

Distrito 12

Whitney Peak como Lenore Dove Baird

como Lenore Dove Baird Kara Tointon como Willamae Abernathy

como Willamae Abernathy Smylie Bradwell como Sid Abernathy

como Sid Abernathy Jeffrey Hallman como Clerk Carmine

como Clerk Carmine Serafin Mishiev como Woodbine Chance

como Woodbine Chance Scot Greenan como Burdock Everdeen

como Burdock Everdeen Grace Ackary como Asterid March

como Asterid March Melody Chikakane Brown como Hattie Meeney

como Hattie Meeney Jefferson White como Mr. McCoy

como Mr. McCoy Devon Singletary como Blair



'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha' (2026)

¿Cuándo se estrena Amanecer en la cosecha?

El estreno de la película está programado para el 20 de noviembre de 2026 en cines de Estados Unidos. Aún no hay una fecha confirmada para Latinoamérica, pero —como es usual— se espera un lanzamiento adelantado para el jueves 19 de noviembre.

