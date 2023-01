El protagónico más elogiado de Madonna en el cine es el de Eva Perón en el filme Evita, en 1996, por el que incluso ganó un Globo de Oro. | Fuente: Instagram

Sin ofrecer mayores detalles, Universal Pictures canceló el proyecto sobre la película biográfica de Madonna, informa el portal Variety. La cinta iba a contar con la 'Reina del pop' como directora y coguionista junto a Brook Busey-Hunt, más conocida por el seudónimo 'Diablo Cody'.

Meses atrás, se informó que la cantante eligió a Julia Garner como protagonista. La joven actriz es conocida por su papel en la serie Ozark y ganó notoriedad en el cine gracias a su rol en la película The Assistant y en la serie Inventing Anna.

Según la publicación, una de las razones de la cancelación se debe al inicio de la gira mundial 'The Celebration', con que la Madonna pretende celebrar sus 40 años de trayectoria.

¿Retomará el proyecto?



No obstante, fuentes ligadas al proyecto, señalan que Madonna todavía tendría intenciones de impulsar la biopic en el futuro. "He tenido una vida extraordinaria, (así que) debo hacer una película extraordinaria", señaló a Variety meses atrás.

“También fue un ataque preventivo, porque mucha gente estaba tratando de hacer películas sobre mí. En su mayoría hombres misóginos. Así que puse un pie en la puerta y dije: 'Nadie va a contar mi historia, solo yo'", acotó.

"Tengo un guion muy largo, que es muy difícil para mí acortar. Lo he estado reduciendo, pero es como cortarme las extremidades", mencionó la cantante.

Gira por sus 40 años de trayectoria

Madonna anunció en sus redes sociales que este año ofrecerá una gira mundial, llamada "Celebration Tour", para festejar sus más de 40 años de trayectoria, que inició en 1982 cuando lanzó su primer sencillo "Everybody" y encontró su temprana consolidación con su disco debut, de título homónimo, en 1983.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, la ganadora de siete premios Grammy dio a conocer este recorrido internacional en compañía de la comediante y actriz Amy Schumer, quien la retó, frente a Diplo, udd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter y Eric Andre, a llevar su música por muchos países.

Por supuesto, Madonna aceptó el desafío. Por ello, escenarios de Norteamérica y Europa la esperan en los próximos meses, ya que el "Celebration Tour" iniciará el próximo 15 de julio en Vancouver (Canadá) y terminará el 1 de diciembre, en Amsterdam (Países Bajos). El reencuentro con su público promete un itinerario por sus más grandes éxitos, como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Material Girl", "La isla bonita", "Hung Up" y varios más.

“Estoy emocionada de explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de brindarles a mis fanáticos el espectáculo que han estado esperando”, afirmó la popular 'Reina del pop' mediante un comunicado de prensa emitido por LiveNation, la compañía encargada de producir la gira.

