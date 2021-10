Bill Murray forma parte del elenco de "Ant-Man 3". | Fuente: IMDB | Fotógrafo: Jeff Vespa

El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) hizo un nuevo fichaje estrella. Bill Murray confirmó que participará en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", tercera entrega del héroe hormiga que tiene previsto llegar a las salas en 2023.

Durante una entrevista con Frankfurter Allgemeine Zeitung, el actor desveló que, recientemente, había interpretado un papel para la mencionada producción. Ocurrió luego de que fuera preguntado cómo era trabajar varias veces con directores como Wes Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch.

"Sabes, recientemente hice una película de Marvel", empezó a decir Bill Murray como respuesta a si era importante para él trabajar con cineastas que conoce y le gustan. "Probablemente no te lo diré, pero no importa", añadió.

Por el momento, no se conoce cuál será la trama de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" o si habrá otros personajes de Marvel involucrados en la historia de Scott Lang.

"Ant-Man 3" es una de las próximas películas que darán continuación al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). | Fuente: Marvel Studios

Trabajar con el director de "Ant-Man 3"

Aún así, Bill Murray continuó explicando que, a pesar de que el UCM es algo poco habitual para él, el director Peyton Reed lo animó a unirse a la película.

"En cualquier caso, algunas personas se sorprendieron bastante de que me decidera por un proyecto así. Pero para mí la cosa estaba bastante clara: conocí al director y realmente me gustó mucho. Era divertido, humilde, todo lo que quieres de un director", dijo.

Si bien Bill Murray no mencionó a Reed, sí citó su película "Bring It On" como una "muy buena" y otra de las razones por las que había aceptado trabajar con el cineasta. "Así que acepté, aunque no estoy interesado en estas enormes adaptaciones de cómics como actor", admitió.

"Digámoslo de esta manera: el director es un buen tipo y ahora al menos he probado cómo es filmar una película de Marvel. Pero no creo que necesite vivir esa experiencia una segunda vez", concluyó.

