"Black Panther 2" iniciará sus filmaciones en julio del próximo año. | Fuente: Marvel Studios

“Black Panther” parecía ser uno de los proyectos de Marvel Studios más inciertos frente a la pandemia y luego del fallecimiento de Chadwick Boseman. Como se sabe, el calendario de estrenos del estudio se vio directamente afectado por la COVID-19, quedándose sin por primera vez lanzamientos anuales desde el 2010.

No obstante, las buenas nuevas para “Deadpool 3” podría ser un buen indicativo de que las producciones de Marvel no están completamente paralizadas. Según un nuevo reporte de The Hollywood Reporter (desde su newsletter Heat Vision), se confirmó que “Black Panther 2” comenzará su rodaje el próximo año.

La futura película –que evidentemente ya no contará con Boseman– en el protagónico iniciará sus filmaciones en julio del 2021 para ser más exactos. Como parte de la preparación para la fecha, el director Rayn Coogler se ha aproximado a la selección de casting para la secuela del superhéroe de Wakanda.

El actor mexicano Tenoch Huerta (“Narcos: México”) está en conversaciones para interpretar a uno de los antagonistas de la ficción, pero no se ha revelado de qué personaje se trataría. Por otro lado, se difundió que la producción de “Black Panther 2” tardaría por lo menos unos seis meses en concretarse con el objetivo de evitar, en su mayoría, los reshoots (refilmaciones).

¿SIN CHADWICK BOSEMAN?

Hace unos días, se confirmó que Marvel Studios y Disney no tienen entre sus planes el uso de CGI para traer de vuelta a Chadwick Boseman en la segunda parte de “Black Panther”. Como se recuerda, esta práctica ha sido útil para ofrecer un cierre a actores fallecidos en proyectos que nunca terminaron de filmar. Por ejemplo, el caso de Paul Walker en “Rápidos y Furiosos 7”.

En conversación con Clarín, la productora argentina Victoria Alonso descartó la posibilidad de que esto suceda. “Chadwick hay uno solo, y no está con nosotros”, indicó. “Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempo para ver cómo retomamos la historia y qué podemos hacer para honrar este capítulo tan inesperado, tan doloroso y tan terrible”.

