"Deadpool 3" no está en los planes de Marvel Studios por los siguientes cinco años. | Fuente: Disney

“Deadpool 3” es la esperada secuela del universo X-Men, luego de que Disney completara la adquisición de FOX, compañía que poseía los derechos cinematográficos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Con la bienvenida de estor personajes al UCM, no parecen haber noticias alentadoras sobre el antihéroe interpretado por Ryan Reynolds

El creador de Deadpool, Rob Liefeld, considera que no habría planes para llevarlo nuevamente a la pantalla. Es decir, Disney no ha mostrado un interés para desarrollar la una tercera entrega.

“Hasta que una película no se programa de forma seria, no se toma en serio. Y lo que a la gente no le gusta es que, tras revisar seriamente el calendario para los próximos cinco años, más o menos, no veo Deadpool en él”, dijo en una entrevista para con Gizmodo. “Así pues, creo que no la veremos antes de eso”.

Liefeld opina que la razón detrás de ello está en la naturaleza violenta y retorcida del adorado Deadpool. Como se recuerda, las películas de Disney —tanto en pantalla como su plataforma streaming— mantienen una clasificación para menores de 13 años, un detalle que se interpone en el camino de algunos superhéroes.

“¿Sé que no hay movimiento oficial en Disney o Marvel Studios para una Deadpool 3 en este momento? Lo sé, sí. ¿Eso me preocupa? No, en absoluto. (…) Solo tengo que decirle a la gente que todo es bonito en el país de la piruleta, que hay unicornios y arcoíris y que todo va a ir bien porque nos encantan las mentiras”, agregó Rob Liefeld sobre el futuro del personaje como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), del cual nacen de los famosos Avengers.

Sin embargo, piensa que el famoso Wade Wilson, bajo la actuación de Ryan Reynolds, es clave en el mundo del cine de superhéroes, y por ello, no pierde las esperanzas sobre una tercera película.

“Es fácil de entender, todo el mundo que entra en esta licencia y la observa, ve y sabe que debe tener una prioridad. No te hablo de forma pretenciosa. Eso es lo que veo y digo. Esta es una mercancía muy valiosa para Marvel”, explicó la mente detrás de Deadpool.